Sardinia Logu Sonante: Novafonic Quartet incanta il pubblico francese

Grande successo nei giorni scorsi in Francia per Sardinia logu sonante, il progetto di valorizzazione identitaria della Sardegna proposto dall’associazione Anton Stalder nelle fantastiche cornici del IX Festival musique et patrimoine en Vienne et Gartempe di Sain Savin, in Nuova Aquitania, e poi ancora del festival Les nuits pianistiques, a Perturis, in Provenza.

Sul palco dei prestigiosi festival si è esibito il Novafonic quartet, ensemble formato dal bandoneonista e compositore Fabio Furìa, dal violinista Gianmaria Melis, dal contrabbassista Giovanni Chiaramonte e dal pianista Marco Schirru, che ha proposto brani composti dallo stesso Furìa, ispirati al patrimonio musicale sardo. Insieme alla musica, a rendere ancor più forte il richiamo alle radici isolane sono state le immagini video del visual artist Federico Cozzucoli.