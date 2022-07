Sardegna: sette incendi hanno richiesto l’ausilio dei mezzi aerei

Su un totale di sedici incendi occorsi in data 15 luglio, se ne segnalano sette per la cui soppressione il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Gli incendi di maggior rilevanza sono divampati in Provincia di Sassari e in Provincia di Nuoro.

Per ciò che concerne il nord dell’Isola, si segnala un rogo (il più esteso della giornata) che ha percorso una superficie di 6 ettari di incolto, stoppie e vigneti nelle campagne di Nurri, in località Canali scuriosu. Le operazioni di spegnimento (terminate alle 15.45) sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvato da quello a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono inoltre intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Isili e Villanovatulo e i volontari di Isili.

Sempre nel sassarese, presso Burgos (sub-regione storica del Goceano), in località Cuccuru e Mauru, sono andate in fiamme poche centinaia di metri quadri di vegetazione. Lo spegnimento (concluso a metà pomeriggio) è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvato da queloo a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela.

Nel nuorese, invece, le campagne del Comune di Tortolì (località Is mendulas), sono state teatro di un incendio che ha percorso una superficie di circa 0.01 ettari di terreni incolti. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Tortolì, coadiuvato da quello a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di San Cosimo. Sul luogo sono intervenute anche le squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Baunei.

Gli altri quattro incendi di maggior rilevanza di cui è stata fornita sommaria menzione ab imis dell’articolo, sono ancora in corso nel momento in cui stiamo scrivendo (ore 19.00). I comuni coinvolti sono: Aggius (località Stazzo Finosa), Ozieri (località Campu de Chilivani) e Ardara (località Funtana e figu) in Provincia di Sassari; Ilbono (località Perda e Lione) nel nuorese.

