Sardegna, riepilogo giornaliero incendi: tredici i roghi divampati

Su un totale di tredici incendi occorsi in data 11 luglio sul territorio regionale, se ne segnalano tre per la cui soppressione il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio. Di seguito alcune informazioni approfondite

Dei tre incendi di maggior rilevanza, due sono divampati in provincia di Sassari: nelle campagne di Codrongianus, in località “Riu Murrone”, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ploaghe, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Bosa, Anela e Super Puma. Sono intervenuti anche due Canadair; in agro del Comune di Aggius, località “St.zo Finosa”, le operazioni sono invece state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Tempio, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Limbara e Alà dei sardi.

Sono intervenuti due Canadair, una pattuglia della Stazione forestale di Bortigiadas, tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Trinità d’Agultu e San Filippo, una squadra della Compagnia barracellare di Aggius e una quadra dei VVF.

In provincia di Nuoro, nel Comune di Macomer (località “Riu Campeda”), un incendio ha richiesto l’intervento del personale della Stazione del Corpo Forestale di Macomer che ha coordinato lo spegnimento coadiuvata dal personale a bordo dell’ elicottero proveniente dalla base del CFVA di Sorgono e da una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Teti . E’ intervenuto anche un Canadair.

