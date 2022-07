Sardegna, incendi: otto roghi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei

Su un totale di ventidue incendi occorsi in data 20 luglio, se ne segnalano otto per la cui soppressione il Corpo forestale ha utilizzato i mezzi aerei del sistema regionale antincendio

A distanza di due giorni, il territorio di Bono (SS) è ancora dilaniato dalle fiamme: ai due ettari di bosco colpiti dagli incendi lunedì, si sommano i trenta finora interessati da un rogo in località S’Istria. Le operazioni di spegnimento, nel momento in cui si scriviamo (ore 19.30), sono ancora in corso: la Stazione del Corpo Forestale di Bono è coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Anela, Farcana, Alà dei Sardi e Bosa e dal Super Puma decollato da Fenosu. É inoltre intervenuto un canadair decollato dall’aeroporto di Olbia.

Anche nei comuni di Serramanna (località Is Sinnigas), Ortacesus (Azienda di Penta) e Teulada (S’arcu s’agua) gli incendi divampati sono ancora in atto. Nei rispettivi territori sono impegnate le Stazione del Corpo Forestale di Sanluri, Senorbì e Teulada (coadiuvata anche da un Super Puma decollato da Fenosu).

Ad Ardauli (OR), in località Periferia centro abitato, il Corpo Forestale di Neoneli ha domato un incendio con l’ausilio dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu.

advertisement

Altri due comuni in provincia di Oristano sono stati coinvolti da roghi. Si tratta di Santulussurgiu e Paulilatino. Più grave l’incendio divampato nel primo territorio nominato: si è infatti reso necessario l’intervento di un canadair decollato da Olbia.

Nelle campagne di Serdiana (Sud Sardegna) le operazioni di spegnimento (terminate alle alle 18.00) sono state coordinate dalla Stazione del Corpo Forestale di Dolianova, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto, Marganai e Pula e dal personale del CFVA GAUF Cagliari. Sono inoltre intervenuti due velivoli della flotta nazionale.

Potrebbe interessarti anche: Incendio Carso, Prosegue Lavoro Vvf traffico ancora interrotto su A4