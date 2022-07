Sardegna, gli incendi non danno tregua: ventuno i roghi complessivi

Su un totale di ventuno incendi occorsi in data 18 luglio, se ne segnalano cinque per la cui soppressione il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Gli incendi di maggior rilevanza sono divampati in Provincia di Sassari (tre) e nella Provincia del Sud Sardegna (due).

Per ciò che concerne il nord dell’Isola, si segnala un rogo (il più esteso della giornata) che ha percorso quattro ettari di pascoli e incolti nelle campagne di Perfugas, località Calaresu. Le operazioni di spegnimento (terminate nel tardo pomeriggio) sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bortigiadas, coadiuvato da quello a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Limbara e di Anela. E’ inoltre intervenuto un Canadair decollato dall’aeroporto di Olbia.

Dalla regione storica dell’Anglona ci si sposta in quella del Goceano, precisamente nel Comune di Bono: in località Su Fossu le fiamme hanno avvolto due ettari di bosco. Lo spegnimento è stato coordinato dalla Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Anela e di Farcana, dal personale della Stazione Forestale di Benetutti e dal personale del GAUF del CFVA di Nuoro e di Sassari.

Il terzo rogo di grandi proporzioni divampato in Provincia di Sassari, si è sviluppato presso Monti, in località Riu de Crasta. Lo spegnimento è stato coordinato dalla Stazione del Corpo Forestale di Monti, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Alà dei Sardi e Limbara e dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Berchidda. E’ intervenuto un Canadair decollato dall’aeroporto di Olbia. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa tre ettari di bosco.

Nel Sud Sardegna, i roghi di maggior rilevanza hanno colpito le campagne di Pabillonis (località Corralis) e San Gavino (località Nuraci). Nel primo comune citato (ivi sono andati in fiamme due ettari di oliveti e incolti) è intervenuta la Stazione del Corpo Forestale di Guspini, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Marganai e dal personale del GAUF del CFVA di Cagliari; nel secondo, nel momento in cui si scrive (ore 19.00), la superficie interessata dalle fiamme dev’essere ancora stimata (le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.40 e hanno visto in azione la Stazione del Corpo Forestale di Sanluri coadiuvata dal personale a bordo degli elicottero provenienti dalle basi del CFVA di Marganai e Fenosu e dal personale del GAUF del CFVA di Cagliari).

