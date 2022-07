Sardegna, incendi: a Bonorva, Bono e Villaputzu i roghi di maggior rilevanza

Su un totale di diciassette incendi occorsi in data 21 luglio, se ne segnalano tre per la cui soppressione il Corpo forestale ha utilizzato i mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Due dei tre incendi di maggiore rilevanza sono divampati in territori siti in provincia di Sassari: in agro del Comune di Bonorva (località C.Matta e padru) le fiamme hanno percorso una superficie molto limitata grazie al pronto intervento coordinato dalla Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale forestale a bordo dell’elicottero di stanza nella base di Alà dei Sardi; nelle campagne di Bono, in località S’Istria, il rogo si è esteso per circa un ettaro. Sul posto è intervenuta la Stazione del Corpo Forestale di Bonorva, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Bosa e Anela.

É a Villaputzu, segnatamente in località Is crabilis, che si registra l’incendio di maggiori proporzioni della giornata: ha percorso 2 ettari di stoppie ed incolti. Le operazioni di spegnimento (terminate alle 16.30) sono state coordinate dalla Stazione del Corpo Forestale di Muravera giunta sul posto con due unità e coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base di Villasalto. E’ stato richiesto inoltre l’invio di alcune squadre a supporto, in particolare due squadre Forestas dei cantieri di Turri Motta e Senni.

