Villasor: in fiamme circa 140 ettari

Su un totale di otto incendi occorsi in data 14 luglio in Sardegna, se ne segnalano due per la cui soppressione il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Nel sud dell’Isola, segnatamente presso le campagne del Comune di Villasor (località Pranu S. Luxeria), nel momento in cui scriviamo (ore 19.00) sta divampando un incendio che ha già percorso una superficie di circa 140 ettari di eucalipteti, incolti, pascoli e alcuni filari di ulivi. Lo spegnimento, tutt’ora in corso, è coordinato dal personale delle Stazioni del Corpo Forestale di Sanluri, coadiuvate da quello a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto, Fenosu e Marganai e dal GAUF (Gruppo Analisi Uso Fuoco) dell’Ispettorato di Cagliari. In azione, inoltre, un Canadair e due elicoteri leggeri – appartenenti alla flotta nazionale – provenienti da Olbia, Elmas e Decimomannu.

A nord, a circa 200 km di distanza, in agro di Oschiri (provincia di Sassari), sono andati in fiamme circa 0.5 ettari di foresta di latifoglie. Le operazioni di spegnimento (terminate alle 12.30) sono state coordinate dal personale delle Stazioni del Corpo Forestale di Berchidda e Monti, coadiuvate da quello a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Limbara, Anela e Fenosu oltre a due Canadair partiti dall’aeroporto di Olbia.

