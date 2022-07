Robot rasaerba: cosa sono, come funzionano, vantaggi, costi

Per chi a casa propria ha la fortuna di possedere un bel giardino, nel quale passare momenti di relax e divertimento in famiglia o con gli amici, è molto importante mantenere questa zona pulita e sempre in ordine.

Per fare questo un aiuto fondamentale lo danno proprio i nuovi robot rasaerba, estremamente utili, pratici e funzionali, in grado di far risparmiare ai padroni di casa tempo ed energie. A tal proposito, tra il vasto e vario arredamento da giardino, è possibile trovare proprio diversi modelli di robot rasaerba per far fronte a ogni singola esigenza. Vediamo qualche dettaglio in più su questi pratici strumenti.

Funzionamento dei robot rasaerba

I robot rasaerba non sono altro che pratici strumenti progettati per gestire autonomamente il taglio dell’erba di un giardino. Si tratta di piccole macchine che permettono di risparmiare tempo ed energie senza rinunciare alla perfetta cura del proprio spazio verde. Indubbiamente si tratta di strumenti molto innovativi che per le persone che ogni giorno si dividono tra casa, lavoro e impegni vari, possono aiutare in maniera concreta agendo in quasi totale autonomia sulla cura del giardino.

advertisement

Ovviamente prima dell’utilizzo di questo strumento è fondamentale fare attenzione ad alcune piccole accortezze come ad esempio completare correttamente la sua installazione seguendo le indicazioni del prodotto riportate nel libretto di istruzioni, ed eliminare eventuali ostacoli presenti in giardino. In base poi alla tipologia di rasaerba scelto è possibile metterlo in azione e lasciargli fare il suo dovere in maniera semi autonoma o del tutto autonoma.

Vantaggi di un robot rasaerba

Come già accennato, possedere per la cura del proprio giardino un robot rasaerba è indubbiamente un vantaggio poiché consente alle persone un notevole risparmio di tempo ed energie. I vantaggi crescono poi con l’aumentare dell’autonomia dello stesso robot, del quale esistono diverse tipologie. Vi sono infatti alcuni robot semi automatici che necessitano comunque dell’intervento umano per tornare alla base di ricarica dopo aver tagliato l’erba del giardino.

Ma vi sono però anche innovatici modelli di robot rasaerba del tutto automatici e autonomi poiché dotati di GPS. Questo gli permette di mappare il giardino sul quale devono operare, garantendo perciò il perfetto sfalcio nelle zone desiderate e la capacità del robot di tornare autonomamente alla base di ricarica a lavoro ultimato. Va da sé che questo possa aumentare di molto i vantaggi dal punto di vista del risparmio di tempo e dello sforzo fisico, soprattutto nelle calde giornate estive.

Costi robot rasaerba

I costi dei robot rasaerba sono molto variabili, poiché come abbiamo visto dipendono dal modello scelto che può avere un’automazione minore o maggiore, oltre a caratteristiche, funzionalità e accessori differenti. Un buon rasaerba tende comunque ad avere un costo dai 350-400€ in su, e in genere chi possiede un giardino di dimensioni medie (ovvero tra i 500 mq e i 1000 mq) afferma di trovarsi molto bene con modelli di rasaerba del valore variabile tra 500€ e 1000€. In base poi alle singole esigenze è possibile valutare i vari modelli e i relativi costi.