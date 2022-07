Ritual Club – Baja Sardinia: cene e musica da sogno a Le Terrazze

Tra i non pochi hot spot in Sardegna, si fa notare da sempre Ritual Club di Baja Sardinia, un luogo che fa ballare dal 1970.

Affascinante nella struttura, per una volta può davvero essere definito iconico.

Più che un locale è una vera e propria istituzione, ricco di contenuti artistici di qualità in un’ambientazione assolutamente suggestiva.

Il Ritual è castello ricavato all’interno di una roccia secolare, che evoca suggestioni eteree dal primo momento in cui si entra… E non c’è solo musica: le Terrazze del Ritual sono un ristorante lounge d’eccellenza tutto da vivere. Sono la location perfetta per emozionarsi sotto le stelle. Le Terrazze infatti sviluppa in mezzo alle rocce in cima alla collina del locale. La proposta, fine dining di livello assoluto, fonde alta qualità nei piatti, musica impeccabile, staff attento e professionalle ed un tramonto mozzafiato… In due parole, è un mix informale, e dannatamente chic.

Merito del successo del Ritual e delle sue Terrazze è della titolare Francesca Fiore,e del suo team capitanato da Marco Poltronieri, Tiziano Rossi Marco Pisellini.

Appassionati, instancabili, entusiasti del proprio lavoro, questi professionisti sono molto esperti dell’entertainment costiero e con tanta determinazione, hanno creato qualcosa di veramente inimitabile.

La colonna sonora delle Terrazze, ad esempio, è orchestrata da una new entry nel panorama musicale della Costa: al mixer c’è DeeFrans, che ha conquistato immediatamente il favore del pubblico della Costa, da sempre eclettico ed eterogeno. Grazie alla sua poliedricità nell’interpretare i gusti della clientela, accompagnandola sempre in un percorso sonoro piacevole e rilassante, Dee Frans sa sempre come fare la differenza.

E non è tutto, tra le tante proposte artistiche dell’estate 2022 al Ritual di Baja Sardinia, spicca senza dubbio la programmazione della domenica “Keep the Secret”. E’ un format originale che fonde teatralità, spettacolo e musica d’eccellenza, in un mix assolutamente coinvolgente. Tra gli anfratti della “Grotta” si alterneranno attori, musicisti, ballerini in modo apparentemente casuale e inaspettato e proprio per questo coinvolgente… La musica è firmata da Simioli (nel club più iconico della Costa, il dj più iconico della Costa!) coadiuvato dal già citato Dee Frans e da Alessio Degortes.

E che musica, è quella di Keep the Secret?

Si spazia dall’elettronica all’house nell’accezione più estesa del termine. Nuovo e remember si fonderanno in un unico prodotto musicale fortemente emozionale. Come diceva il grande e indimenticabile dj Marco Trani: Musica per adulti!