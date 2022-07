Rissa ad Alghero: coltello contro catena di ferro

LA POLIZIA DI STATO DENUNCIA TRE PERSONE PER RISSA AGGRAVATA.

Nei giorni scorsi, nei pressi di un esercizio commerciale vicino al lido del comune catalano, due poliziotti aggregati per la stagione estiva presso l’Ufficio di polizia di Frontiera Aerea di Alghero, sono intervenuti, liberi dal servizio, per sedare una rissa, scaturita per futili motivi.

Alla colluttazione, avvenuta verso l’ora di pranzo sotto gli occhi di numerosi turisti e residenti, hanno preso parte due uomini ed una donna che utilizzando un coltello ed una catena di ferro hanno cercato di colpirsi. La ragazza, purtroppo, è stata raggiunta da un colpo di catena in ferro, utilizzata proprio da uno dei contendenti.

Il tempestivo intervento dei poliziotti, grazie al quale sono stati immobilizzati i due uomini, ha permesso di evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

L’episodio si è concluso con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di tre persone per rissa aggravata.