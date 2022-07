Real Sound Recording Studio compie 40 anni!

Lo storico studio di registrazione di Milano, dal 1982 sempre nelle mani degli stessi proprietari, compie 40 anni di attività, diventando uno degli studi indipendenti più longevi d’Italia! 40 anni spesi completamente al servizio della musica, con una vocazione esplicita per l’underground e il supporto delle scene musicali alternative.

Se Giorgio Gaber aveva un progetto un po’ particolare, se Vince Tempera voleva produrre un disco progressive o Marky dei Ramones era in città per una session, se una band punk o jazz americana decideva di registrare durante un tour, il posto prescelto era lo storico studio di Via Casoretto 8 a Milano. Il perché? Perché qua si respira sempre un’aria particolare che emana dalle apparecchiature vintage, dall’ambiente rilassato e forse anche un po’ fuori moda. Un’aria di creatività che è difficile trovare altrove.

Un forte radicamento nel quartiere e connessioni dirette col tessuto musicale più vivo di Milano, quello delle band delle cantine e dei live, sono forse le caratteristiche più rappresentative del Real Sound Studio, insieme ad un suono ben definito e riconoscibile, figlio di scelte tecniche e artistiche ben precise: qui si lavora ancora “alla vecchia“, nonostante gli ovvi adeguamenti tecnologici succedutisi negli anni.

Raggiungere il traguardo delle 4 decadi di attività attraversando anche momenti difficili per l’industria musicale non è stato sempre facile, ma tenere la barra dritta senza scendere a compromessi con la propria filosofia di partenza ha permesso allo studio e al suo staff, che hanno ancora al timone il fondatore Roberto Gramegna ed Ettore “Ette” Gilardoni come forza trainante, di superare tutte le difficoltà e di rivolgersi fiduciosi al futuro.

Sito: http://www.real-sound.it

FB: https://www.facebook.com/realsoundrec/

Artist Credits: http://real-sound.it/clients/

UN PO’ DI STORIA…

Il Real Sound nasce da una esperienza pluriventennale nel campo della registrazione audio e dalla passione per la musica che anima da sempre le persone che lo gestiscono: alle origini (si parla del 1982) lo studio venne creato da Roby Gram ed era in Via Monfalcone 42 , vicino al mitico parco Lambro, si chiamava Hammill e comprendeva una sala prove live e una in cuffia con registrazione in diretta, la prima a Milano e per i tempi roba da fantascienza! In quel periodo le sale prove in città erano quasi inesistenti ed il mercato era conteso tra il l’Hammill Studio e il leggendario Free Sound, oltre chiaramente ai grossi studi allora di proprietà delle case discografiche.

Si puo’ affermare senza presunzione che quasi nessun gruppo di Milano e provincia tra gli anni ottanta e i primi anni novanta non abbia in qualche cassetto una session di registrazione fatta all’Hammill studio, questo perché nel periodo d’oro in cui anche in Italia nascevano generi come il metal, la new wave, il punk e l’elettronica, e le etichette indie sfornavano molte produzioni, in pochi si erano già attrezzati per garantire ad un prezzo accessibile una buona registrazione professionale.

Nei primi anni novanta si decise di cambiare sede per allargarsi e lo studio fu trasferito in Via Casoretto 8, nei locali molto piu’ ampi e confortevoli dove si trova tutt’oggi: nuovi spazi, ma non per questo privi dello spirito underground dei primi anni. Anche la registrazione multipista divenne all’avanguardia grazie all’acquisto dei primi registratori digitali su supporto magnetico (molto prima degli oramai celeberrimi adat). Con il nome di New Hammill lo studio continuò nella sua filosofia di sala prove, registrazione live, produzioni di demo e dischi per moltissimi gruppi e artisti di tutti i generi musicali, italiani e stranieri, alcuni dei quali già noti e altri allora sconosciuti e poi saliti alla ribalta.

Esperienza tecnica ed elasticità di sound giusto per ogni esigenza divennero un marchio di fabbrica irrinunciabile, filosofia condivisa dal 1995 anche da Ette, musicista milanese attivo dal 1988 in vari gruppi, appassionato e creativo fonico che si affiancò ai vecchi soci dello studio come ingegnere freelance e poi come produttore.

Nel 2000, la voglia di migliorarsi e di rinnovarsi portò “l’equipaggio” dello studio, di cui faceva ancora parte Roby, fondatore originale nonché ormai mitico guru dell’elettronica degli anni ottanta, e Dario DWE Vergani ad un cambio di nome (Real Sound Studio) e ad un ulteriore salto di qualità, acquistando nuova strumentazione altamente professionale da affiancare a quella “vintage”.

Nel 2010 e poi nel 2014 i Real Sound Studios affiancano alle attività di registrazione anche la creazione di un’etichetta indipendente (Rocketman Records) e la costituzione di un’associazione culturale (Maciste dischi), per promuovere la musica e la cultura musicale a Milano. L’idea di base che sottende a questo rinnovamento è creare uno spazio in cui, confortati dalla pluriennale esperienza tecnica e disponibilità, gli artisti possano trovare un valido appoggio logistico e dimostrare che con la qualità del prodotto si può ancora fare la differenza.