Raphael Gualazzi sul lungomare di Cardedu per il Rocce Rosse Blues

Raphael Gualazzi sul lungomare di Cardedu. È con una sorta di viaggio a ritroso nel tempo che il cantante continua al Festival Rocce Rosse Blues il suo percorso attraverso i tesori del cantautorato italiano, a cui il suo ultimo album riserva uno spazio speciale.

Il jazzista di fama mondiale, è diventato ormai anche uno dei più interessanti nomi del pop italiano con un disco in cui rivisita dieci capolavori del repertorio cantautorale italiano.

Un’onda di note, con la musica che scorre come l’acqua: ecco cosa si deve aspettare il pubblico del 31 luglio per Rocce Rosse Blues, il concerto straordinario che il Festival propone, come serata speciale nel lungomare di Museddu a Cardedu.

Il cantautore e pianista italiano dal palco che guarda la spiaggia, si fa interprete del raffinato programma di eventi dell’edizione numero 31, Per la serata di domani Raphael Gualazzi canterà alcuni brani insieme Emma Morton, direttamente dalla 10^ edizione di X Factor.

”Bar del Sole’ è un omaggio al Caffè del Sole di Urbino – scrive Raphael, sottolineando il senso di questo lavoro – in cui ho cominciato ad esibirmi in pubblico tanti anni fa, un luogo di convivialità che mi sembrava perfetto per sintetizzare lo spirito di questo disco e sicuramente un ideale post pandemico e ritorno ad una quasi del tutto normalità”. E prosegue: “Abbiamo coinvolto musicisti e artisti in studio per reinterpretare dei brani che appartengono a tutti noi. A partire da un meraviglioso duetto con Margherita Vicario su ‘Senza Paura’ di Vanoni-Toquinho-Moraes, per poi passare a ‘Pigro’ di Ivan Graziani con l’intervento alla chitarra di Filippo Graziani, a ‘Se perdo anche te’ di Gianni Morandi, ed altri brani del nostro cantautorato che al più presto vi svelerò”.

Un nuovo progetto targato Sugar Music, dal sapore squisitamente estivo, in cui reinterpreta alcuni brani del più brillante cantautorato italiano con feat speciali con Margherita Vicario e Filippo Graziani, tra gli altri, e la coproduzione di Vittorio Cosma.

RAPHAEL GUALAZZI – BIO

Classe 1981, Gualazzi è uno dei grandi talenti della musica italiana all’estero. Dal trionfo in Francia di “Reality and Fantasy” (in vetta all’airplay e alle classifiche digitali) alla consacrazione all’Eurovision Song Contest dove espugnò il secondo posto, Gualazzi non ha smesso di essere apprezzato dal pubblico di tutto il mondo, con importanti tour in Europa ma anche in Canada e in Giappone (dove nel 2018 ha pubblicato “Best of”, una raccolta di successi).

Cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore, Raphael dopo gli studi classici al Conservatorio ha sempre sperimentato diversi generi musicali, dando vita ad uno stile personalissimo, tra stride piano, jazz, blues e fusion.

Cinque album all’attivo (Love Outside the Window – 2005, Reality and Fantasy – 2011, Happy Mistake – 2013, Love Life Peace – 2016, Ho un piano – 2020) e tre Ep in Italia (sempre con la Sugar), Gualazzi ha pubblicato in tutto il mondo. Nel 2020 ha partecipato al festival di Sanremo con il brano “Carioca”, che ha anticipato l’uscita del suo ultimo album “Ho un piano”. Gualazzi ha composto anche per la tv e per il cinema.

INFO

Tra le note della musica dell’edizione numero XXXI, un messaggio di forte collaborazione possibile grazie al patrocinio dei Comuni di Cardedu e di Loceri, della Regione Sardegna, Assessorato della Cultura e del Turismo e Fondazione di Sardegna.

Orario spettacoli ore 21.30 – E’ caldamente consigliato l’uso della mascherina.

Prevendite: Box Office Cagliari – V.le Regina Margherita n° 43, tel. 070/657428

PROGRAMMA

1 agosto – The Maverick Orchestra

Ore 21:30 – 10 € più ddp

Spiaggia di Museddu – Cardedu

5 agosto – Irene Grandi “IO in Blues”.

Simona Molinari “Petali in tour”

20 € + ddp

Spiaggia di Museddu – Cardedu

7 agosto – Tazenda

5 € + ddp

Spiaggia di Museddu – Cardedu

10 agosto – Fabrizio de Andrè Ensemble

Piazza Nonnu Melis – Loceri

11 agosto – Coro a cuncordu di Cheremule

Chiesa Santa Susanna – Osini – ore 21:30 – gratuito

12 agosto – Fabrizio de Andrè Ensemble

15 € più ddp

Spiaggia di Museddu – Cardedu

13 agosto – Andrea De Luca – Roberto Gatto – Pierpaolo Ranieri

“A tribute to Jimi Hendrix”

5€ + ddp

Spiaggia di Museddu – Cardedu

19 agosto – Tazenda

Piazza Nonnu Melis – Loceri – gratuito