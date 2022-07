“Racconti dell’illusione”: 2° tappa della compagnia Oltrenotte a Cagliari Teatro,danza, acrobatica e musica dal vivo nella prima creazione in situ “Racconti dell’illusione“, firmata dalla compagnia Oltrenotte, in tour per cinque tappe tra alcuni dei luoghi più belli e affascinanti della Sardegna. Dopo Ossi (SS) nel palcoscenico naturale del Parco delle arti di Molineddu, il 10 luglio sarà al Parco Padiglione Nervi per il sesto appuntamento del festival Cortoindanza Logos diretto da Simonetta Pusceddu, in collaborazione con Cedac, alle 21.30.

Il 14 luglio appuntamento alle 21.00 a Villamassargia, al Parco Naturalistico S’Ortu Mannu con i suoi suggestivi ulivi plurisecolari (in collaborazione con Cedac); il 15 luglio è attesa alle 21.00 a Villacidro, nella Chiesa di San Sisinnio (in collaborazione con Cedac) circondata dalla maestosa bellezza degli olivastri millenari. advertisement Il 29 luglio ultima tappa a Siniscola, nella Biblioteca Ex Casello del Genio Civile (in collaborazione con Domusdeteatro – Ilos De Istiu). Lo spettacolo evoca un mondo interiore dove un essere umano si evolve con lo scorrere illusorio del tempo. “Ieri, Oggi e Domani sono i frammenti di un personaggio che attraverso il rapporto con il Daimon percorre la propria esistenza – spiega Lucrezia Maimone, fondatrice della compagnia insieme a Riccardo Serra – In uno spazio dove le realtà s’intrecciano e interagiscono tra passato, presente e futuro il personaggio si ritrova davanti alle infinite possibilità che si traducono in un duetto interiore nell’istante di una scelta. Messa in scena e coreografia: Lucrezia Maimone; concept di Lucrezia Maimone e Riccardo Serra. In scena: Andrès Aguirre, Elie Chateignier,Lucrezia Maimone, Lucia Angèle Paglietti.

Musica: Elsa Paglietti, Lucia Angèle Paglietti, Annalisa Gianoglio; ideazione scenografia: Riccardo Serra; progettazione e realizzazione scenografica: Riccardo Serra, Santo Pablo Krappmann, Tonino Murru; costumi: Lucrezia Maimone con la collaborazione di Veronika Borisova, Francesca Sabbagh|Pepebianco; fotografie: Federica Zedda, Matteo Ortu; produzione: Oltrenotte, con il contributo di Interconnessioni 2021 – direzione artistica Simonetta Pusceddu; Dance Gallery Perugia 2022 – direzione artistica Valentina Romito. Con il sostegno di: Regione Sardegna, MIC/Ministero della Cultura, Comune di Carloforte con la collaborazione di Is Mascareddas, Bötti Du Shcöggiu. Compagnia Oltrenotte La formazione nella danza per noi è importante, lavoriamo sulla coreografia, ma anche sulla relazione degli oggetti, sulla loro manipolazione, usiamo il corpo come strumento per scrivere. Un ambito di ricerca che in Sardegna mancava, abbiamo deciso così di creare “Oltrenotte”, la prima compagnia che trova la propria dimensione nell’unione di diverse discipline, quali il teatro gestuale, il teatrodanza, il circo contemporaneo e la musica, impegnata nella produzione di opere teatrali e filmiche – aggiunge Lucrezia Maimone. – Nasce dopo anni di ricerca nel campo artistico e creativo dello spettacolo dal vivo e trova la sua dimensione in Sardegna, nella città di Cagliari, dove autori, interpreti, artisti e artigiani vengono invitati a prendere parte ai progetti, unirsi e sostenersi vicendevolmente. “Racconti dell’illusione” è la prima creazione firmata da Oltrenotte.