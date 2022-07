Quoroom: Forte coi deboli è il nuovo singolo

“Forte coi deboli” è il terzo singolo estratto dall’album “Abbiamo bevuto tutto quello che abbiamo pagato?” della band pop-rock Quoroom

Ognuno con la propria identità artistica e le proprie peculiarità musicali, ognuno con un’esperienza consolidata negli anni: Mirko Brigante e Fabrizio Catino già nel 2007 avevano iniziato una prima collaborazione; ma è dal 2015 che hanno sancito ufficialmente il loro sodalizio artistico dando vita a Quoroom.

Accomunati dalla passione per il cantautorato e per il progressive italiano, hanno iniziato la loro collaborazione dedicandosi in prima battuta al riarrangiamento in chiave personale di brani storici (da Francesco De Gregori a Lucio Battisti, dal Banco del Mutuo Soccorso alla PFM), per poi dedicarsi completamente alla produzione di brani propri, creando il loro marchio di fabbrica con arrangiamenti visionari che fondono la poesia musicata al pop.

L’album “Abbiamo bevuto tutto quello che abbiamo pagato?” è disponibile su tutte le piattaforme digitali, pubblicato da Areasonica Records a settembre 2021.

Il link per ascoltare i brani dell’album ed il nuovo singolo “Forte coi deboli”: https://bfan.link/abbiamo-bevuto-tutto-quel-che-e-stato-pagato-1

