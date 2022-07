Quando i sogni diventano realtà – Mariangela Puddu si racconta ai nostri lettori

La passione per la scrittura, Mariangela Puddu ce l’ha sin da quando era alle elementari. Di origini cabraresi anche se è nata ad Oristano nel 1971, oltre che scrivere libri, si occupa anche di una rubrica su Radio Golfo degli Angeli scrive anche sul sito Web “Oristano e oltre”, ma il suo programma di punta è quello che conduce su Radio Music Factory di Oristano.

Come è iniziata la tua carriera di intrattenitrice e conduttrice radiofonica? – Ho iniziato a condurre programmi radiofonici all’età di 16 anni. Negli anni ’80 le radio private dell’oristanese erano la mia attrazione. Oltre ai programmi d’intrattenimento, conducevo anche i notiziari. Poi per anni, ho provato a insabbiare questa mia passione, ma col passare del tempo ho iniziato a stare male. Non sapevo che tipo di malessere fosse, dunque è cominciato per me un lungo percorso di riflessione. Analizzavo ogni minuto della mia vita per capire cosa mi facesse stare male. Poi c’è stata la svolta. Come nei libri ho messo un punto, ho cambiato pagina e ho iniziato un nuovo capitolo. Ce ne vuoi parlare di questo tuo nuovo capitolo? – Mi sono allontanata da parecchie persone che incupivano le mie giornate, ho cominciato a lavorare e a studiare in privato. Poi ho dato luce alle mie passioni, riuscendo a pubblicare due libri che mi hanno riempito l’anima di grandi soddisfazioni. Un mese fa, il direttore di Radio Music Factory Oristano, Paolo Frau, mi ha proposto di condurre un programma radiofonico per delle radio web, tra queste anche Radio Team 2000. Per 5 domeniche ho curato e condotto in diretta “Pensiero Stupendo”, dove, tra musica e notizie, ho intervistato diversi ospiti, tra cui le scrittrici Vanessa Roggeri, Elvira la Rocca, Cristina Caboni e Valeria Pecora Schirru. Alle mie trasmissioni è intervenuta anche la coordinatrice del concorso Miss Mondo Sardegna, Marcella Piano, la vincitrice del concorso, Marta Cappon, Miss Mondo 2022, il giornalista Paolo Camedda e il regista Mirko Cocco. Ognuno di loro, in trasmissione ha raccontato un pezzo della propria vita, che mi hanno arricchito con tante belle emozioni. Per il futuro che programmi hai? – Visto che nelle nostre radio aumentavano gli ascolti, sono stata promossa, anche perché, in realtà, quei programmi erano dei veri e propri provini. Nell’autunno prossimo, nel palinsesto “Pensiero Stupendo”, la mia trasmissione, entrerà a far parte delle nuove programmazioni e dopo trent’anni, avrò realizzato il sogno che cullavo da tempo. Ho voluto raccontare questo, per incoraggiare tutti a credere nei propri progetti e soprattutto, vorrei sottolineare l’importanza di non permettere mai a nessuno di decidere per noi.