Quali giochi sono disponibili nei casinò online?

Il mondo dei casinò online in Italia è attentamente regolamentato dall’ADM per creare un ambiente in cui gli utenti possono giocare liberamente senza temere per la sicurezza dei propri dati e dell’integrità degli operatori.

Chi vuole muovere i primi passi in questo mondo, vorrà probabilmente scoprire alcune informazioni sulle tipologie principali di giochi disponibili.

Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di curare questo articolo, in cui descriveremo i tipi di giochi offerti dai casinò online che vanno per la maggiore.

Slot machine

Semplici, colorate, intuitive. Le slot machine, con le loro tonalità accese, gli effetti sonori e il classico aspetto con la leva da tirare, rappresentano uno dei capisaldi dei casinò online e fisici nell’immaginario comune.

Il concetto di fondo è lo stesso: si clicca su un tasto (solitamente rappresentato da due frecce che formano un cerchio) che attiva il meccanismo di rotazione dei rulli. Il numero dei rulli è variabile e la loro disposizione può determinare una vittoria, anch’essa di importo variabile.

Il gameplay cambia di slot in slot, dato che ci sono tipi di qualche anno fa con pochi rulli e poche combinazioni disponibili, così come le più moderne Megaways che garantiscono migliaia di linee vincenti a ogni partita. Il valore fondamentale rimane comunque l’RTP, che indica la percentuale dell’importo giocato complessivamente che viene restituito agli utenti sotto forma di vincita.

Roulette

La roulette è un gioco più complesso delle slot machine, in cui l’utente è chiamato a piazzare una o più scommesse su diversi possibili eventi, determinati dal movimento della pallina sulla famosa plancia di gioco rotonda.

Chi gioca online alla roulette su siti come Starcasinò può quindi puntare sul “rosso” o sul “nero”, sui singoli numeri, sul “dispari” o sul “pari” o su varie giocate intermedie, aspettando che la pallina finisca la sua folle corsa per scoprire l’esito.

Blackjack

Uno dei giochi di carte più noti e anche uno dei più semplici per chi muove i primi passi, il blackjack è un vero caposaldo fra i giochi da casinò. 2 carte al giocatore, 2 carte al banco, almeno inizialmente. L’obiettivo? Battere il banco, senza superare il punteggio massimo di 21 e quindi sballare. Una disciplina iconica che ha ispirato anche libri e pellicole di successo.

Altri giochi da tavolo

Se il blackjack è il re dei giochi da carte del casinò, le regine e i fanti non mancano davvero: baccarat, poker europeo, Omaha, Texas Hold’em, Caribbean, Three-card… Chi più ne ha, più ne metta. Il giocatore potrà poi scegliere fra partite contro software o contro altri giocatori veri nei tavoli disponibili online.

La novità dei casinò live

L’innovazione portata dal casinò live è stata travolgente: con le connessioni internet ad alta velocità ora è possibile sedersi virtualmente al tavolo di tantissimi giochi diversi, dalla comodità della propria abitazione o da qualsiasi altro luogo con il proprio smartphone. E quindi non mancano le possibilità per svagarsi con tante varianti dei giochi già visti in precedenza o proposte totalmente diverse come:

Crazy Coin Flip, il gioco del testa o croce rivisitato.

Mega Ball per chi ama la lotteria.



7 e mezzo.



Quick games.

Questa panoramica ha solo scalfito la superficie di un argomento molto profondo. Chi vuole, può esplorare liberamente questo mondo con la giusta attenzione!