Psoriasi, Nuoro: allo Zonchello un Centro per la diagnosi e la cura

Il Centro ha ambulatori dedicati alla cura della psoriasi che offrono terapie innovative

La psoriasi è una delle patologie croniche dermatologiche che maggiormente vengono trattate dagli specialisti dell’Unità Operativa di Dermatologia dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, diretta dalla dottoressa Maria Giovanna Atzori.

A questo proposito, la struttura nuorese, con ambulatori dislocati nel padiglione B, al secondo piano dell’Ospedale Cesare Zonchello, è stata riconosciuta negli anni come Centro Regionale per la diagnosi e la cura di questa patologia infiammatoria (ex centro Psocare), nonché per prescrizione dei farmaci biotecnologici. Referente è il dottor Gianmario Addis.

La dott.ssa Atzori e il dott. Addis spiegano che la psoriasi non coinvolge solamente la cute ma può anche compromettere le articolazioni (artrite psoriasica) ed associarsi ad altre patologie internistiche: malattie infiammatorie croniche intestinali, sindrome metabolica, patologie cardiache, oculari, psichiatriche e diabete.

Nel Centro Psoriasi di Nuoro il paziente viene seguito a 360 gradi, dalla diagnosi al trattamento personalizzato.

La gravità della psoriasi si misura in base alla superficie corporea interessata oppure in base alle sedi coinvolte: potremmo cioè avere pazienti con superficie corporea interessata inferiore al 10% ma con coinvolgimento di sedi importanti – dette “speciali” (mani, piedi, genitali, cuoio capelluto) – che, comportando grosse limitazioni nella vita quotidiana affettiva personale, sociale e lavorativa, vengono oggigiorno considerate espressione di una malattia grave.

La cura della psoriasi varia a seconda della gravità della patologia: per le forme lievi si utilizzano terapie locali mediante farmaci topici (creme, unguenti, lozioni etc) o topici galenici.

La psoriasi lieve-moderata è forse quella più difficile da trattare: infatti non è abbastanza grave da richiedere cure generali, ma allo stesso tempo le cure locali con topici sono insufficienti. I pazienti con forme lievi-moderate di psoriasi sono i candidati ideali per il trattamento mediante fototerapia con radiazione UVB selezionata.

La psoriasi moderata-grave richiede l’utilizzo di farmaci per via generale. Quelli attualmente in uso sono numerosi: si dividono in farmaci tradizionali (acitretina, metotrexate, ciclosporina), farmaci biotecnologici o più comunemente noti “biologici” (farmaci innovativi costituiti da anticorpi monoclonali che vanno ad agire su un particolare sito bersaglio) e small molecules (apremilast, dimetilfumarato).

Il medico sceglierà il trattamento migliore per il paziente dopo aver valutato: estensione di malattia, esami ematochimici, eventuali altre patologie concomitanti.

Esistono infine forme di psoriasi che richiedono il ricovero ospedaliero: psoriasi eritrodermica e psoriasi pustolosa generalizzata. Si tratta di due forme per fortuna rare – ma molto gravi – che compromettono lo stato di salute generale e necessitano di ricovero e monitoraggio dei parametri vitali.

«Questi pazienti – conferma il Direttore del reparto, Maria Giovanna Atzori – vengono ricoverati nel nostro reparto in quanto unico ospedale pubblico in Sardegna con posti letto dedicati alla dermatologia. La nostra Unità Operativa, quindi, con degenza ordinaria, degenza Day Hospital e ambulatori offre tutti i servizi necessari a seguire in modo adeguato tutte le forme di psoriasi, oltre che naturalmente essere centro di riferimento per tutte le patologie dermatologiche più gravi».

L’aspetto forse più innovativo del centro psoriasi nuorese è rappresentato dal percorso, attivato da oltre un anno, con il reumatologo territoriale. «Questo – precisa Atzori – permette innanzitutto di seguire al meglio tutti quei pazienti che presentano sia psoriasi che artrite psoriasica; inoltre consente anche una valutazione reumatologica preferenziale e senza attese in tutti quei casi in cui il dermatologo pone un sospetto».

La Direttrice fa presente che, grazie all’impegno del Dott. Gianmario Addis, è stato possibile offrire un servizio di eccellenza ai pazienti psoriasici.

Soddisfazione da parte del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro, Paolo Cannas: «L’eccellenza della Dermatologia nuorese è una conferma che anche nel nostro territorio è possibile fare sanità ad altissimi livelli: lo dimostra la qualità dei nostri professionisti esperti nelle malattie dermatologiche, che avvicinano la Sanità al paziente e garantiscono accessibilità alla diagnosi e rapidità nella presa in cura».

L’ambulatorio dedicato alla psoriasi è attivo tutti i mercoledì pomeriggio; la prima visita con richiesta del curante si prenota al CUP, mentre i controlli vengono prenotati direttamente in ambulatorio al momento della visita.