Proseguono i Notturni Contemporanei dal 18-20 luglio a Cagliari e Sassari

Prosegue la rassegna “Notturni Contemporanei” organizzata dal Conservatorio di Musica “G.P. da Palestrina” di Cagliari in collaborazione col Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari.

La sesta tappa sarà ancora all’insegna delle composizioni in prima esecuzione assoluta firmate dagli allievi dei due Conservatori di Musica della Sardegna

Lunedì 18 luglio alle 21,30 spazio a Sassari nella Sala Sassu al Quartetto di fisarmoniche del Conservatorio di Cagliari formato da: Eleonora Steri, Noemi Lampis, Fabrizio Annis e Stefano Sebis. Nel programma pagine di Stockhausen, Bach, Colombo, Piazzolla. Il viaggio in musica attraverso i secoli e i generi avrà il suo culmine nell’esecuzione di “Trame e me” brano composto per l’occasione dallo studente André Lorenzatti.

A seguire, l’ensemble “Rosa dei Venti” del Conservatorio di Sassari (Letizia Pirino al flauto, Davide Mura all’oboe, Luisa Mulas al clarinetto, Danilo Ogno al corno e Riccardo di Ciccio al fagotto) eseguirà Kleine Kammermusik, Op.24 per quintetto di fiati. In chiusura la prima esecuzione assoluta di “In Aeternum”, per trio di fiati, composta dallo studente Dario Sanna.

Il 19 luglio il concerto sarà replicato alla Galleria Comunale d’Arte di Cagliari sempre alle 21,30.

Nuovo appuntamento nel cortile del conservatorio Canepa il 20 luglio alle ore 19 anche della rassegna “I mercoledì del Conservatorio” sul palco il Quartetto di violoncelli Du Prè formato da Maria Carla Piras, Alessia Sassu, Marta Piras e Carla Nieddu. Musiche di autori e compositori contemporanei