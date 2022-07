Promenade du Port

Promenade du Port – Cantare, ballare, festeggiare è Meraviglioso. Piazzetta e Terrazza del club dell’estate 2022 accendono le serate della Promenade du Port con una line up di live performer, dj e producer del calibro di Mazay, Nicola Zucchi, Ben dj, Andrea Casta e Davide Penna.

Promenade du Port – Porto Cervo, 20 luglio 2022_ “Meraviglioso, ma come non ti accorgi, di quanto il mondo sia meraviglioso”.

Musica, musica e ancora musica, da quella di Domenico Modugno, ispirazione del concept di Meraviglioso Porto Cervo, a quella di live performer, dj e producer, pronti ad accedere l’estate della Promenade du Port.

Fedele al mantra ereditato dal Super G di Courmayeur eat. sleep. sun. après-beach. repeat., ogni momento del Meraviglioso è scandito a ritmo di musica, così come le sue due anime – Piazzetta e Terrazza – con ognuna la propria line-up musicale che ne rispecchia vibes ed essenza.

Se la prima è il luogo dell’après-beach (ore 18-22) e del Singing Dinner (ore 22-24), palcoscenico del dj resident del Meraviglioso e di chitarristi, pianisti, cantanti e band; la seconda è la casa del Dinner Club (ore 22-02), dove vivere la vera golden night di Porto Cervo, al ritmo di grandi dj internazionali, come nei migliori club di Manhattan.

Appuntamento tutti i giorni perché festeggiare, ballare, cantare è Meraviglioso, soprattutto se accompagnati da un’offerta gastronomica d’eccezione con i piatti della cucina firmata dallo chef stellato Andrea Berton.

Piazzetta

In Piazzetta si canta tutte le sere con un calendario fittissimo che vede, fino al 21 luglio, Santarini, resident dj del club.

A seguire due performers in collaborazione con Ferrari Trento: dal 25 luglio al 9 agosto, Rosario Rannisi e, dal 14 al 21 agosto, Lorenzo Zambianchi.

A questi appuntamenti si aggiungono i weekend musicali realizzati in collaborazione con Mastercard, che vedono in scena i The Cashless, prima band nata dalla partnership tra Mastercard e il Super G di Courmayeur e, dal 6 al 15 agosto, gli appuntamenti con dj Santarini powered by Gin Mare.

Terrazza

Al piano superiore si manifestano tutte le golden vibes del Meraviglioso, al ritmo di grandi nomi della scena dance che animeranno il dinner club, dando il là alla notte di Porto Cervo.

Powered by Grey Goose saranno le serate del 22 e 23 luglio con Mazay, dj e producer noto per aver collaborato con Benny Benassi e i Chemical Brothers; il 27 luglio e 3 agosto si continua con Nicola Zucchi, dj resident del Pineta di Milano Marittima, affermato a livello internazionale con, al suo attivo, remix di artisti del calibro di Avicii, Axwell e Gianluca Vacchi mentre il 31 luglio e 1 agosto in calendario c’è Ben dj, resident dell’esclusivo Armani Privé a Milano concludendo il 6 e 7 agosto con Andrea Zelletta e il 12 e 13 agosto Leo Gira.

Powered by Gin Raw saranno le serate del 25 luglio con Davide Penna, Resident Dj al Twiga di Monte-Carlo dal 2014, del 29 e 30 luglio con Botteghi, DJ e Producer tra i più attivi del panorama del clubbing italiano, che ha condiviso la consolle con nomi come David Guetta e Benny Benassi.

Il 2 agosto è la volta dei Milkbar, un duo italiano tra i più interessanti e internazionali degli ultimi anni; il 4 e 5 agosto torna Ben Dj, il 10 e 11 agosto ci sarà Andrea Casta, violinista e producer, integratosi nella musica elettronica e dance con importanti collaborazioni con dj italiani e internazionali; e il 15 e 16 agosto di nuovo Davide Penna.