Poste Italiane: nella Citta’ Metropolitana di Cagliari assunti 8 portalettere – Proseguono anche nel 2022 gli interventi di Politiche Attive del Lavoro di Poste Italiane nella città metropolitana di Cagliari.

Poste Italiane, proprio in questi giorni, ha infatti formalizzato 8 assunzioni di portalettere per integrare il personale di due Centri di Distribuzione della corrispondenza e dei pacchi operativi sul territorio provinciale a Cagliari (6 nuovi ingressi) e Quartu Sant’Elena (2 nuovi ingressi).

In continuità con gli interventi definiti per il triennio 2021-2023 con l’Accordo sindacale del 3 agosto 2021 e le successive intese in materia, e in particolare con l’Accordo sindacale del 12 maggio 2022, l’Azienda continua pertanto il processo di assunzioni con contratto a tempo indeterminato in Sardegna e nel resto d’Italia per lo svolgimento di attività di portalettere con una attenzione particolare a lavoratori che hanno reso la propria prestazione lavorativa con contratto a termine.

Tra le altre Politiche Attive del lavoro, Poste Italiane è impegnata anche in interventi di trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno, alle assunzioni da mercato esterno e all’attivazione di percorsi interni di sportellizzazione.

Le Politiche Attive, concordate con le Organizzazioni Sindacali, contribuiscono a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 Sustain & Innovate”, in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito, con l’obiettivo di trasformazione da operatore incentrato sulla corrispondenza tradizionale a primario player del crescente mercato dei pacchi e leader nel segmento B2C.