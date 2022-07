Portisco, esplosione a bordo di un gommone: un bambino e una signora portati all’ospedale di Olbia

Un gommone di circa 10 metri (a bordo del quale vi erano 5 bambini e 3 adulti), dopo aver effettuato rifornimento, è stato interessato da uno scoppio all’interno del vano motore: un bambino e una signora hanno riportato lesioni trattate come codice giallo

I due malcapitati sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118 e portati presso l’ospedale di Olbia. Sono ancora in fase di accertamento le cause dello scoppio.

La Guardia Costiera di Golfo Aranci, sotto il coordinamento del Comandante T.V. (CP) Francesco D’Esposito, ha inviato due pattuglie sul posto per gli accertamenti del caso. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’imbarcazione, nonché tutte le attività necessarie per scongiurare ricadute dal punto di vista ambientale.

L’Ufficio Circondariale Marittimo, coordinato dalla Direzione marittima della Sardegna settentrionale, al comando del Capitano di Vascello (CP) Giovanni Canu, sta dando seguito all’attività amministrativa prevista per la contestuale richiesta di denuncia di “evento straordinario”.

Per qualsiasi evenienza – oltre ai consueti mezzi di comunicazione – si ricorda che è attivo su tutto il territorio nazionale il numero di emergenza gratuito 1530 (tramite il quale si possono segnalare alle Capitanerie le situazioni di pericolo verificatesi in mare e nelle spiagge).

