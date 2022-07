Policoro (MT). Auguri dall’Ugl Matera al Sindaco Bianco e alla nuova giunta comunale.

Policoro (MT). Auguri dall’Ugl Matera al Sindaco Bianco e alla nuova giunta comunale.

“Auguri di buon lavoro al sindaco della Città di Policoro, Enrico Bianco e alle donne e agli uomini che fanno parte della nuova giunta nominata dopo le recenti elezioni comunali. È una giunta giovane e siamo sicuri che lavorerà al meglio per garantire una buona amministrazione a chi abita, vive, lavora a Policoro. Le sfide del territorio sono tante e la Ugl Matera sarà presente accanto al sindaco e al Comune per affrontarle al meglio. Nell’esortarlo ad operare per la crescita della città e per il bene dei cittadini, l’organizzazione sindacale Ugl conferma, come ha sempre fatto, il proprio sostegno attraverso contributi di proposte e idee e fattiva collaborazione per lo sviluppo del tessuto economico del territorio policorese. Auguri e Buon lavoro!”.

advertisement

E’ quanto dice Pino Giordano a nome di tutta la Ugl Matera