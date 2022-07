“L’obiettivo è costruire servizi sempre più fruibili e semplici per i cittadini attraverso innovazione tecnologica, il mondo delle persone e l’attività di ricerca e sviluppo”. Lo dice in un’intervista all’Italpress Andrea Quacivi, amministratore delegato di Sogei, società in house del Mef che accompagna il processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

mrv/gsl