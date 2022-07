Oristano – Note d’Estate, concerto di beneficenza per la Caritas

La Caritas diocesana Arborense presenta il concerto di beneficenza “Note d’estate”. L’evento è finalizzato, oltre che alla raccolta di beni di prima necessità e di libere offerte per il sostegno dei servizi e delle attività della Caritas, soprattutto al coinvolgimento e alla sensibilizzazione di tutta la comunità perché, come scrive Papa Francesco: “La solidarietà, in effetti, è proprio questo: condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra.”

Ci ritroviamo dopo parecchio tempo; siamo ancora nell’emergenza pandemia che ha imposto sacrifici e cambiamenti e ora anche con la preoccupazione per una guerra vicina a noi, nel pieno di una complessa crisi economica, sociale, sanitaria e ambientale che ha incrementato la povertà e che colpisce le persone fragili, aggravando i già numerosi problemi: fame, disuguaglianze, ingiustizie, esclusione.

La Caritas è da sempre impegnata su più fronti: da una parte l’assistenza materiale e il supporto educativo alle persone e famiglie in difficoltà, dall’altra l’animazione della comunità diocesana e la sensibilizzazione su tematiche che riguardano i bisogni materiali e la prevenzione del disagio. Spesso si tende a demandare la cura delle povertà materiali e umane più profonde ad enti ecclesiali e ad associazioni di volontariato senza pensare a quanto sia bello e importante assumersi la responsabilità, in prima persona, di un semplice gesto di condivisione e di solidarietà che possa anche contagiare tutta la comunità cristiana.

advertisement

Cercando nuove occasioni di vicinanza e condivisione e per suscitare attenzione verso chi è in difficoltà nella settimana dal 25 al 29 luglio, la Caritas diocesana aprirà le porte della sua sede in via Cagliari 183 – Oristano, a chiunque voglia avvicinarsi per conoscerne le attività e le finalità o portare una donazione. Gli orari e i giorni di apertura saranno i seguenti: lunedì 25 e giovedì 28 dalle 16:00 alle 18:00 e martedì 26 dalle 11:00 alle 13:00.

Il concerto “Note d’Estate” si inserisce nel calendario della Donation week estiva ed è organizzato in collaborazione con la Parrocchia della Cattedrale di Oristano, grazie alla gentile partecipazione di Santina Raschiotti che presenterà la serata, e di sette cori di diverso genere, provenienti da alcuni paesi della diocesi: Coro Polifonico Etnico Eleonora d’Arborea di Oristano, Coro Polifonico Femminile Laconese di Laconi, Coro La Vega di Milis, Coro Maurizio Carta di Oristano, Coro Tasis di Isili, La Corale del Sinis di Solanas, Sounds of Freedom Gospel Choir di Oristano.

Un programma tutto da ascoltare: mercoledì 27 luglio alle ore 21:00, presso la Cattedrale Santa Maria Assunta a Oristano.

La serata è aperta a tutti e si accede nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione anti-covid.