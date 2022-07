Nuovo percorso ingresso Elmas – dal 4 luglio deviazione linee 9 e 19

A causa del proseguimento dei lavori in via del Pino Solitario ad Elmas e a seguito di un tavolo tecnico tra CTM S.p.A., l’Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale del Comune di Elmas, dopo le ore 18 circa del 4 luglio 2022 e fino a fine lavori le linee 9 e 19 riprenderanno il percorso ad Elmas con queste modifiche:

Da Cagliari in direzione Elmas – Assemini – Decimomannu

I bus, giunti alla rotatoria sulla ss 130 all’intersezione con la s.p. n° 8 per Sestu, entreranno nell’abitato di Elmas immettendosi nella via del cimitero (via Sestu), poi svolteranno nella prima strada a destra (via 26 Ottobre), continueranno dritti percorrendo via 26 Ottobre e via dei Garofani, modificate con senso unico, per svoltare a sinistra in via del Pino Solitario, da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Da Decimomannu – Assemini in direzione Cagliari e Quartu

Il percorso è regolare.

Rimane soppressa la prima fermata di via del Pino Solitario all’ingresso di Elmas