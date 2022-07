Nicola Braccia - “Oltre i confini” - Da venerdì 1° luglio arriva “Oltre i confini” il nuovo singolo inedito di Nicola Braccia è in radio e disponibile in digitale (One Publishing E Music/Believe).

Nicola Braccia – “Oltre i confini” – Da venerdì 1° luglio arriva “Oltre i confini” il nuovo singolo inedito di Nicola Braccia è in radio e disponibile in digitale (One Publishing E Music/Believe).

Il brano è chiaramente una storia d’amore, ma di quelle vere, turbolente, che molto spesso sono le più intense, proprio come in questo caso dove un ragazzo, pur trovandosi di fronte ostacoli e difficoltà, proverà e riuscirà a portare con sé la sua amata.

«Un po’ di tempo fa – racconta Nicola Braccia – il mio amico e coautore del brano, Claudio Zilli, mi fece ascoltare un provino, che mi colpì moltissimo.

Ci mettemmo subito al lavoro per rielaborare sia il testo che la composizione musicale, cercando di trovare il giusto connubio tra linea melodica e metrica, il tutto per ottenere la genesi di un testo avvincente ma allo stesso tempo comprensibile a tutti. Così è nata “Oltre i confini”.»

«Parlando con Nicola che mi descriveva una storia d’amore vera e coraggiosa – dice il regista Marko Carbone – per il video mi serviva trovare delle immagini forti visivamente che rimandassero al concetto di “andare oltre” a ogni ostacolo e che facessero da cornice a una storia d’amore.

Da lì l’idea dell’aeroporto privato di Ponte Galeria Aviosuperficie Capitalia a Roma, dove trovare un piccolo aereo e uno spazio aperto come la pista di decollo per rappresentare il “volo” come possibilità di andare “oltre i confini” sia reali che emotivi.

Ho pensato quindi di utilizzare due attori e lasciare Nicola come un vero e proprio narratore della storia e dei sentimenti di tutti quelli che si amano e hanno delle difficoltà e cercano di superarle.»

Nicola Braccia nasce a Roma a San Basilio, dove ancora vive, difficile quartiere della periferia romana che ha una lunga storia di creatività legata a forti iniziative culturali ma soprattutto alla musica e che ha visto emergere artisti come Alessandro Mannarino, Ultimo, Fabrizio Moro e tanti altri.

In questo centro di vitalità della musica romana Nicola trova il suo habitat naturale e stimolante per coltivare la passione per la musica che esiste da sempre, già quando da piccolo comincia a cantare e suonare la chitarra.

Per molti anni Nicola si dedica all’attività live nei locali romani, a diretto contatto con il pubblico raccogliendo consensi e consigli di chi lo nota e lo spinge verso un percorso cantautorale, incoraggiandolo a lavorare sulla scrittura per cantare e pubblicare pezzi suoi, così mentre continua a suonare dal vivo, costruisce il suo percorso di ricerca per mettere a fuoco la sua “urgenza” autorale.

Scrive canzoni sue e inizia anche a collaborare con altri autori, guardando e interpretando la realtà di tutti i giorni e i sentimenti veri che attraversano la sua vita in modo sincero e onesto, partendo da esperienze personali ma in cui molti si possono riconoscere, scegliendo il genere pop per esprimere a pieno la sua anima.

Nei primi mesi del 2020 esce il suo primo singolo “Solo adesso so chi sei” arrangiato da Roberto Guarino. Nello stesso anno l’incontro con il produttore romano Gianni Errera e arriva il suo secondo inedito “Dimmi che”.

L’incontro umano e professionale con Errera continua con la produzione di “Ad aspettare chissà” brano intenso scritto a quattro mani con Claudio Zilli fuori dal 1° aprile 2022.

Attualmente sta lavorando ad un progetto più ampio per la preparazione del suo primo album che anticipa con “Oltre i confini” dal 1° luglio in radio e in digitale.