“Il centrodestra oggi sembra più un titolo di giornale che una comune strategia, e non certo per colpa della destra. Mi auguro che si abbia tutti la sensibilità di ritrovare le ragioni che lo uniscono”. A dirlo il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in visita alla sede della Fondazione Tatarella a Bari.

