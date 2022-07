Musica sulle Bocche 2022, al via la prevendita per i concerti

Il prossimo 3 agosto si aprirà la ventiduesima edizione del festival jazz internazionale Musica sulle Bocche e per i concerti in programma a La Maddalena, all’Asinara e a Castelsardo ora è possibile acquistare i biglietti in prevendita.

Attraverso il sito www.musicasullebocche.it è infatti possibile accedere alla piattaforma Dice e scegliere tra i quattordici eventi ospitati nelle tre località. A La Maddalena (dove non mancheranno i concerti gratuiti, come quello attesissimo di Irene Grandi, della violinista Anais Drago e della Seuinstreetjazzband), il Teatro Fortezza dei Colmi ospiterà proprio il giorno di apertura mercoledì 3 agosto la Maverick Orchestra capitanata da Enzo Favata, per poi accogliere venerdì 5 il teatro canzone di Germano Lanzoni.

Nello stesso giorno il vibrafonista Pasquale Mirra si esibirà a Punta Tagge, mentre sabato 6 si tornerà sul palco del Teatro Fortezza dei Colmi con Mario Tozzi ed Enzo Favata e il loro “Il Mediterraneo, le origini del mito”, per finire sul sagrato della chiesa di Santa Maria Maddalena con il quartetto Jumaan.

Nella piattaforma Dice sarà possibile acquistare anche i biglietti per il concerto in programma mercoledì 17 agosto all’isola dell’Asinara e che vedrà il trio Servillo-Girotto-Mangalavite omaggiare la musica di Lucio Dalla, e per otto appuntamenti previsti a Castelsardo, ultima tappa del festival.

Il 19 agosto si esibiranno la violoncellista austriaca Christina Ruf, il duo composto Roberto Ottaviano e Alexander Hawkins, e il trio del trombettista norvegese Nils Petter Molvaer. Sabato 20 sarà la volta di Salvatore Maltana, Stefano Nosei e del quartetto di Trygve Seim, mentre domenica 21 l’ultima giornata del festival vedrà protagonisti il gruppo Satoyama e il progetto Mystic Geography.

Sarà invece un appuntamento ad ingresso gratuito quello che sempre domenica 21 agosto vedrà protagonista per il tradizionale concerto all’alba nell’incantevole scenario degli spalti Manganella il pianista Fabio Giachino.

Oltre a La Maddalena, l’Asinara e Castelsardo, il festival Musica sulle Bocche toccherà poi anche i comuni di di Martis, Tergu, Nulvi, Valledoria, Chiaramonti, Bulzi e Ploaghe, dove i concerti si terranno tra chiese romaniche di grande bellezza e paesaggi straordinari.

In questi casi, così come in occasione del gran finale previsto il 30 agosto ad Alghero, i biglietti potranno essere acquistati direttamente al botteghino prima dei concerti.

Tutte le informazioni su Musica sulle Bocche sono disponibili sul sito www.musicasullebocche.it e sulle pagine social del festival.