Miss Reginetta d’Italia nel Lazio, Annalisa Minetti super ospite della finale ad Ariccia.

Miss Reginetta d’Italia nel Lazio – L’organizzazione dell’evento Miss Reginetta d’Italia capitanata dalla talent Stefania Beninato e dalla Responsabile Miss Arianna De Angelis con la collaborazione di Nicole Almeida che vedrà le 43 finaliste regionali,scelte appunto nelle undici selezioni, protagoniste c/o “Il Borgo ” via Colli San Paolo,13 ad Ariccia,il 15 luglio 2022 con la conduzione di Lele Sarallo attore e vocalist di Radio Roma e della stessa Stefania Beninato attrice e talent del concorso.

Sarà una serata all’insegna della bellezza ,dello spettacolo e della musica con la partecipazione straordinaria della vincitrice del Festival di Sanremo Annalisa Minetti, che in anteprima assoluta presenterà il suo singolo “Dejavu”. Le Miss in Gara saranno accompagnate dalla musica e dalle coreografie di Stefania Beninato, inoltre a giudicare le partecipanti ci sarà una giuria d’eccezione: il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli,l’Assessore Michele Serafini, il manager e produttore Nicola Vizzini dell’Amigò srl, José e Damiano Amici proprietari de “La Vista” e “Il Borgo ” ,l’attore e regista Mino Sferra,la segretaria Nazionale della New Media Event Laura Berardi, l’amministratore unico Damiano Manfuso dello sponsor “Igiene Urbana Evolution “,il presidente Ermanno Bravetti del Comitato Festeggiamenti del Comune di Ariccia e la tesoriera Letizia De Salvo ,gli sponsor e proprietari dell’Ecosafety Group Fulvio Basili e Giovanni Onesti ,il direttore di Radio Roma Marco Cassinis e infine la responsabile e sponsor Mascia Iazzetta di “Bar Paradise”.

L’organizzazione dell’evento sarà coadiuvato nei giorni che precedono la finale da Raoul Morandi,Alessandra Suarez,Siria Buonocore e Irene Ventafridda.Le ragazze cominceranno il percorso di preparazione alla finale il 13 luglio ,soggiornando c/o Monte Due Torri dove saranno preparate con corsi di portamento,coreografia e presenza scenica,quest’ultima a cura di Mino Sferra.

Inoltre il 14 luglio ci sarà una presentazione delle miss in gara c/o i Giardini di Palazzo Chigi ad Ariccia con l’intervento di Danilo Costantini che farà delle dimostrazioni di Difesa Personale e parlerà della sua Associazione KO al Bullismo.

Giornate quindi intense e piene di emozioni che verranno riprese dalle telecamere televisive della Frame Academy 360 con la regia di Alessandro Di Filippo e Vincenzo Marinangeli.

Il 15 luglio,la “Fashion Look Academy” curerà trucco e parrucco delle 43 finaliste in gara che calcheranno il palco a cura di “Spettacolissimo” e sfileranno con gli abiti di Celli Spose e Be-Side Beachwear oltre a sfilare con il costume ufficiale regionale sponsorizzato da Riccardo Cottone e realizzato da Jovine Dance,il tutto fotografato da Marco Evangelista che per l’occasione sostituirà il fotografo ufficiale che ha curato tutte le selezioni Paco Rianna.

La serata si concluderà con il passaggio alla finale nazionale delle 5 vincitrici, di cui la prima classificata riceverà una bottiglia personalizzata offerta dal “Bar Paradise”.

A coronare la vincita delle cinque finaliste e soprattutto della prima classificata e vincitrice nel Lazio, sarà lo spettacolo pirotecnico di “Polvere di Stelle” accompagnato dal taglio di una meravigliosa torta. Si ringraziano altresì lo staff di Miss Reginetta Lazio: Francesco Andreozzi, Andrea Gentile, Paolo Beninato e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’ evento: 3DI spa, Associazione Fraschette Ariccia, Comitato Festeggiamenti di Ariccia, Autolinee Onorati, Industrial Actions, Assicurazioni e Servizi s.a.s. di Bernardino Ciccariello & c., Gesam, La Vista, Monte Due Torri, Il Borgo, Radio Roma.