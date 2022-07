MINI Challenge: HP Sport con Mattia Raffetti

HP Sport impegnato con il giovanissimo Mattia Raffetti.

Il campionato MINI Challenge monomarca 2022 scalda i motori per avviare una stagione all’insegna della sfida. Giunto alla sua undicesima edizione, MINI Italia rinnova il suo impegno nell’organizzare una delle più avvincenti competizioni del panorama italiano.

I sei appuntamenti del 2022 vedranno i piloti gareggiare sulle piste dei più famosi circuiti nazionali. Le MINI John Cooper Works Challenge Lite, le MINI John Cooper Works Challenge Pro e MINI John Cooper Works Challenge Evo sono pronte a sfidarsi in una nuova stagione ricca di emozioni. Continua nel 2022, la categoria di gara Academy, che vede in pista anche gli under 25, nell’ambito del programma MINI dedicato ai giovani.

Nel MINI Challenge Lite, scende in pista il giovanissimo portacolori di HP Sport Mattia Raffetti determinato a fare un campionato da protagonista al volante della rossa Lite da 231 cavalli. Le tre categorie si sfidano sulle piste dei principali circuiti italiani, in sei appassionanti appuntamenti dal 2 luglio al 23 ottobre 2022. Di seguito le date degli appuntamenti in pista: 1/3 luglio: Vallelunga; 15/17 luglio: Mugello; 2/4 settembre: Imola; 16/18 settembre: Vallelunga; 7/9 ottobre: Monza; 21/23 ottobre: Mugello.