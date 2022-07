Mercoledì 27 luglio ore 19.00 Pineta della Biblioteca di Mandriola

Rassegna letteraria “Leggendo ancora insieme”, iniziativa in collaborazione con la libreria Mondadori di Oristano, che vedrà la presentazione del libro “La Bambina di Kiev”. Sarà presente l’autore Maurizio Onnis che dialogherà con Isabella Tore.

Giovedì 28 luglio ore 19.00 Pineta della Biblioteca di Mandriola Conferenza archeologica “Intrecci surachesi” a cura degli archeologi Peter Van Dommelen e Alfonso Stiglitz. Sarà l’occasione per fare il punto sulla campagna di scavo 2022 internazionale che ha interessato il complesso archeologico di S’Urachi.

Venerdì 29 luglio ore 19.00 Pineta della Biblioteca di Mandriola prosegue la rassegna “Leggendo ancora insieme”, verrà presentato il libro “ Nessuno resta solo” di Alessando De Roma. Sarà presente l’autore che dialogherà con Ivo Serafino Fenu.

Sabato 30 luglio, per l’intera giornata, sul lungomare di Putzu idu iniziative di promozione e sensibilizzazione del volontariato a cura di AVS e AT Pro Loco San Vero Milis, con il patrocinio del Comune di San Vero Milis. Sono previste dimostrazioni di primo soccorso e sarà occasione per raccogliere fondi per l’acquisto di nuovi presidi.

La sera dalle 21.30 Lungomare di Putzu spazio alla Musica dal vivo con i gruppi “Rock band” e “ Ittasinantagroup ”