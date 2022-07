MArteLive Sardegna, II edizione: il 12 luglio le finali regionali

Martedì 12 luglio – a partire dalle ore 18.30, presso il Teatro Massimo di Cagliari – avrà luogo l’attesissimo evento che ha mobilitato artisti provenienti da tutta la Sardegna: le finali regionali del MArteLive. Il Contest, attivo a livello nazionale dal 2001 ed europeo dal 2021, è stato organizzato in Sardegna da Abaco Teatro in collaborazione con Impatto Teatro APS all’interno del Festival Internazionale della Sostenibilità “Giardini Aperti” – Arti performative en plein air

Più di 40 artisti sardi competeranno per aggiudicarsi l’accesso alla Biennale MArteLive (prevista a ottobre in quel di Roma) e provare a vincere uno dei 150 premi che il più grande raduno artistico europeo mette in palio.

L’elemento caratterizzante di MArteLive Sardegna è la multidisciplinarietà: gli artisti si esibiranno contemporaneamente nella cornice degli spazi del Teatro Massimo, così da regalare allo spettatore un’esperienza unica, uno “spettacolo totale“.

La serata si aprirà con l’aperitivo letterario (poesie e racconti brevi di tre scrittori emergenti) seguito da sfilate di moda, concerti musicali, dj set e spettacoli teatrali; in contemporanea saranno sempre visibili proiezioni cinematografiche e mostre di fotografia, pittura, scultura e grafica, tutto eseguito con performance live e tanto altro.

La commistione delle arti, la possibilità di scambio e contaminazione fra tanti artisti, è ciò che determina l’importanza dell’evento, che rappresenta un modo concreto per superare la frammentarietà e, talvolta, l’autoreferenzialità dell’arte, per fare network, per creare un linguaggio ibrido di espressione e confronto.

Di seguito i finalisti selezionati e i giudici che decreteranno i vincitori insieme al pubblico.

Per la SEZIONE MUSICA gli artisti finalisti sono: Licia Svein di Sanluri (Elisa Vinci e Marco Caredda) e Medùlla (Michele Salis).

Per la SEZIONE LETTERATURA gli artisti finalisti sono: Laura Sini di Cagliari; Anastassìa Caterina Angioi di Sassari; Francesca Manca di Sassari; Dario Mameli di Cagliari.

Per la SEZIONE TEATRO gli artisti finalisti sono: Mokachi di Cagliari (Antonio Luciano e Dreh Busu); Alessandro Solinas di Iglesias; Emanuele Bosu di San Sperate, MYCRAS (Michele Cabras) di Cagliari.

Per la SEZIONE CORTOMETRAGGI gli artisti finalisti sono: ARTISTI FUORI POSTO di Cagliari (regista: Filippo Salaris); ZEROBUDGET FILMS di Cagliari (di Lorenzo Zoccheddu, Gabriele Idili, Cristiano Pittalis, Davide Angioni, Giada Martis, Alessio Urru, Alessia Pia, Simone Orrù, Luce Saiu Carta); Stefano Cau di Cagliari.

Per la SEZIONE VIDEOARTE gli artisti finalisti sono: Ilaria Gorgoni di Uta; Davide Mariani di Cagliari; Giulia Camba ed Elisa Meloni di Cagliari.

Per la SEZIONE FOTOGRAFIA gli artisti finalisti sono: Sara Argiolas di Cagliari; Valeria Spiga di Cagliari; Francesca Corriga di Simaxis.

Per la SEZIONE PITTURA gli artisti finalisti sono: Ilaria Gorgoni di Uta; Damiano Rossi di Ulassai.

Per la SEZIONE ILLUSTRAZIONE/GRAFICA gli artisti finalisti sono: Matteo Tauriello di Cagliari; Monica Serra di Sassari.

Per la SEZIONE SCULTURA gli artisti finalisti sono: Eleonora Todde di Cagliari; Andrea Cocca di Olmedo; Francesco Cogoni di Capoterra.

Per la SEZIONE MODA E RICICLO gli artisti finalisti sono: Claude Couture Creation e Madelyce di Quartu Sant’Elena (stiliste Claudia Cinzia Atella, Emanuela Vacca, Alice Manunza); Giovanni Cherchi di Sassari.

Ospite della serata DJ PILLE.

Per ulteriori informazioni: www.sardegna.martelive.it