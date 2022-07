Mare Terra Isole: enogastronomia di eccellenza tra Sardegna e Azzorre

Cagliari, 9 luglio 2022 – È iniziato ieri, 8 luglio, Mare Terra Isole – Produzioni di eccellenza tra Sardegna e Azzorre, un appuntamento dedicato alla valorizzazione dei territori coinvolti nell’iniziativa attraverso il racconto delle eccellenze enogastronomiche rurali e costiere.

L’evento è stato realizzato nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare.

Il programma si svilupperà nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 luglio presso il Convento San Giuseppe, in Via Paracelso, a Cagliari.

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 8 LUGLIO

La giornata si è aperta alle 10:30, con il convegno di apertura che sarà moderato da Maria Francesca Chiappe, giornalista e caporedattrice della testata L’Unione Sarda, e ha avuto come protagonisti Cristoforo Luciano Piras, Presidente del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, Maria Giuseppina Cireddu, Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale – Direzione generale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali (Regione Sardegna) e Gianni Ibba, Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale – Servizio Pesca e Acquacoltura (Regione Sardegna).

A seguire ha preso la parola Nicoletta Piras, Direttrice del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e del FLAG Sardegna Sud Occidentale, che presenterà il progetto Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare. Sono intervenuti anche Carlo Hausmann, Esperto di sviluppo rurale e Direttore generale Agro Camera, e di Gabriella Ricciardi, Ricercatrice CREA Politiche e Bioeconomia – RRN Rete Leader, oltre che dei referenti dei Gal e dei Flag coinvolti nel progetto, dei produttori e degli operatori locali. È intervenuta anche Gabriella Murgia, Assessora dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale (Regione Sardegna).

Dalle 18:30 partirà ufficialmente l’evento internazionale, che proseguirà nella giornata di sabato 9 luglio dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 18:30 alle 23:00.

Si inizierà con l’apertura della mostra mercato, per poi proseguire con l’esibizione dei Tenores di Bitti, con l’Illustrazione della Mostra dei Giganti di Mont’e Prama e con il Laboratorio per bambini dedicato alla riscoperta del telaio e dei tessuti antichi. Si chiuderà in serata con Cooking Show Terra Sarda, con Chef Marina Ravarotto e Patrícia Cheio, e con il dj set con Dario Prefumo.

IL PROGRAMMA DI SABATO 9 LUGLIO

La giornata di sabato sarà arricchita dal Laboratorio del gusto Beni Benius, con dolci sardi, Laboratorio per bambini dedicato alla riscoperta del telaio e dei tessuti antichi, Laboratorio didattico educativo per bambini Piccolo gigante archeologo, Laboratorio del gusto Pane, olio e vino: identità d’Europa, Laboratorio del gusto Le Azzorre incontrano la pasta e le birre sarde e Laboratorio del gusto Caseus. Prodotti lattiero-caseari, miele e vino.

Seguirà nuovamente l’Illustrazione della Mostra dei Giganti di Mont’e Prama, insieme allo spettacolo musicale Un Viaggio intorno al Mondo in 80 Strumenti di Nicola Agus. In conclusione, toccherà al Cooking show Mare e Sardegna, con Chef Laura Sechi e Patrícia Cheio, e al dj set di Fabio Portoghese.

Guarda ora il video di presentazione e scarica le foto del convegno e il materiale multimediale dell’evento al seguente link.

Cristoforo Luciano Piras, Presidente del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari: “Oggi è una giornata molto importante, che siamo felici di poter celebrare con un programma così ricco e vario. Il progetto ha visto il Gal Sulcis come capofila e ha potuto contare sul supporto di 12 gruppi di azione locali rurali e costieri, della Sardegna e delle Azzorre, che hanno condiviso il percorso e creduto nell’iniziativa fin dalle fasi iniziali di progettazione. Parliamo di un viaggio iniziato anni fa, che oggi fa segnare una tappa fondamentale, che ci dà l’opportunità di far incontrare e mettere a confronto i punti di vista delle istituzioni, dei professionisti del settore e dei produttori dei territori coinvolti, dei quali intendiamo valorizzare la specificità proprio mostrando le eccellenze locali, dall’entroterra alle coste”.

Clicca sui link di seguito per visitare il sito e i canali social dell’iniziativa e scoprire tutti i dettagli sull’evento e sul progetto di cooperazione internazionale.

Sito ufficiale: https://www.sardiniameetsazores.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/sardiniameetsazores

Instagram: https://www.instagram.com/sardiniameetsazores/