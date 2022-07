Marco Frattini, dalla Half Marathon a Sanremo Rock

DALLA JESOLO HALF MARATHON, MARCO FRATTINI; ‘CORRO COME IL VENTO’ ARRIVA A SANREMO ROCK.

Di energia ne ha da vendere Marco Frattini, musicista ed affermato runner, nonché ideatore e titolare del brand #iovedodicorsa, un personaggio che non riesce a stare mai fermo!

Dopo aver presentato il suo singolo “Corro come il vento” anche alla Jesolo Moonlight Half Marathon il 10 giugno scorso, la sua prossima tappa sarà il 10 luglio con la partecipazione a Sanremo Rock!

Intanto “Corro come il vento” – che può essere scaricato gratuitamente dalla sezione Juke Box del sito www.iovedodicorsa.com – fa ormai da colonna sonora e di accompagnamento durante la corsa per numerosi e importanti eventi podistici in tutta Italia.

Il brano è diventato infatti l’inno dei runners indomiti già dall’evento WMD night 2021, meeting di atletica organizzato da Giorgio Rondelli dove, per la prima volta, è stato diffuso questo piacevolissimo brano del musicista, ex fonico, campione di maratona e colonna sonora ufficiale di numerosi eventi podistici in tutta Italia tra cui ricordiamo VeniceMarathon, Run Rome The Marathon, Ravenna Music Race tanto per citarne alcuni tra i più prestigiosi.

CHI È MARCO FRATTINI

Marco Frattini ha vissuto l’adolescenza come tutti, tra scuola e hobby, l’amore per l’atletica e per la musica, laureato in odontoiatria e protesi dentale, si è occupato di odontoiatria speciale e ha successivamente anche conseguito un diploma da Chef.

Nel 2006, a soli 30 anni, Marco diventa sordo e trova nella corsa una grande amica, iniziando a collezionare diversi successi sportivi (6 titoli Italiani FSSI, 3 titoli mondiali di categoria, oltre a numerosi piazzamenti) e concepisce l’idea di comunicare attraverso la corsa, scrivendo libri legati alla sua personale esperienza (www.iovedodicorsa.com/libri).

Nel 2008 ha ideato e messo a punto il progetto Il teatro oltre il silenzio per l’abbattimento delle barriere artistiche teatrali in collaborazione con l’associazione Li.Fra di Roma.

In seguito lancia un social network dedicato alla corsa, una app, «CiaoRunner», nata per condividere la sua passione per la corsa con gli altri runner e un vero e proprio brand di prodotti tecnici per il mondo dello sport, “#iovedodicorsa“. Quest’anno ritorna, dopo un lungo periodo di inattività artistica, a uno dei suoi primi amori, la musica e lo fa con una serie di brani musicali imprevedibili e accattivanti oltre che coniugandoli con il suo amore per la corsa.

MARCO FRATTINI A SANREMO ROCK

Domenica 10 Luglio, Marco si esibirà presso il The Bank – in viale Lombardia, 16 a Monza – a partire dalle ore 15.00 per le Finali Regionali Rock & Trend – Lombardia – Sanremo Rock Festival 35° edizione.

Per l’occasione Frattini sarà accompagnato da Andrea Bergomi, bassista dei Garden Groove, e già al fianco di Marco ai tempi degli Ox, la cover band dove il duo ha militato fino al 2006.

Il passo successivo, nel caso Marco riesca a superare le selezioni regionali, saranno le finali nazionali che si disputeranno durante la settimana di settembre 2022 dal 5 al 9 con finalissima Sabato 10 Settembre presso il Teatro Ariston della nella bella città ligure.

Questa volta il tifo per Marco Frattini sarà tutto per le sue abilità canore e non per la sua resistenza fisica, che gli ha permesso di partecipare a numerose competizioni sportive.

Gli eventi podistici interessati a partecipare al Corro come il vento Tour e chi volesse invitare Marco Frattini e la sua band per una performance live, possono fare richiesta inviando una mail a: info@iovedodicorsa.com