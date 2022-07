Maltrattamenti in famiglia: arrestato giovane di Capoterra

Ieri a Capoterra i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in pari data dal Tribunale di Cagliari – Sezione G.I.P.: un 28enne del luogo, disoccupato, già gravato da pregresse denunce.

Il provvedimento è scaturito dalla querela presentata contro di lui da sua madre il 23 maggio scorso e dai successivi accertamenti dei militari. La genitrice convivente dell’uomo è vittima dal mese di gennaio del reato di “maltrattamenti in famiglia”, consistenti in vessazioni di varia natura, comprese pressanti richieste di danaro. L’arrestato, al termine delle necessarie notifiche e verbalizzazioni, è stato tradotto presso la comunità per tossicodipendenti “Dianova”, sita in Ortacesus, in regime di “arresti domiciliari”.