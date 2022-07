Macchina antincendio: interrogazione Manca (M5S)

MACCHINA ANTINCENDIO, POTENZIAMENTO IN RITARDO CON 40 GRADI E PERICOLO ROGHI INTERROGAZIONE DI DESIRE’ MANCA (M5S)

“Il 18 giugno scorso ho presentato un’interrogazione per chiedere al Presidente Solinas e all’assessore Lampis di attivarsi affinché la macchina antincendio fosse in grado di operare efficacemente e in sicurezza per evitare il ripetersi di disastri ambientali di proporzioni gigantesche come il rogo del Montiferru.

La mia interrogazione – spiega Desirè Manca (m5s) è rimasta senza risposta e oggi ci troviamo in una situazione di estremo pericolo.

L’allerta meteo è da bollino rosso: nella prima settimana di luglio in Sardegna le temperature superano i 40 gradi e alle prime folate di vento il pericolo che possano scoppiare incendi indomabili è altissimo.

Tuttavia, alla luce delle evidenti condizioni di rischio, la macchina antincendio ancora non è pronta.

La Regione, non solo ha deciso di esternalizzare il servizio di presidio antincendio con procedure che chiederemo vengano verificate, ma soprattutto ha calcolato male le tempistiche perché siamo in grave ritardo“.

Così la consigliera regionale del M5s Desirè Manca ha presentato una nuova interrogazione al Presidente Solinas e all’assessore all’Ambiente Lampis sul servizio antincendio.