“Luci Della Ribalta”: esce oggi il nuovo singolo di  DJ Jad & Wlady feat. DJ Enzo & Awa Fall per la Just Entertainment di Sergio Cerruti

“Luci Della Ribalta”: esce oggi il nuovo singolo di DJ Jad & Wlady feat.

Dj Jad&Wlady dichiarano: “Questo brano nasce da una grande amicizia che ci lega da anni… chi meglio di Dj Enzo poteva scrivere un brano così profondo e sofferto!“

Dj Enzo prosegue: “Sono onorato di partecipare al singolo di DJ Jad&Wlady “Luci della ribalta” un brano che si sviluppa su un concetto tra amicizia e resilienza, a tratti autobiografico che riguarda alcuni aspetti della mia vita tra alti e bassi legati a scelte fatte dopo un momento di down della mia carriera artistica. Il messaggio che voglio far passare è quello che bisogna crederci sempre. Il vincente nella vita non e colui che vince sempre, ma chi non si arrende mai. L’importante è avere sempre uno scopo da realizzare nella vita, un sogno da raggiungere“.

A breve verrà rilasciato il video di “Luci della Ribalta”.

Biografia

Dj Jad è uno dei Dj, produttori e beat maker più noti e apprezzati del panorama hip-hop nazionale, co-fondatore insieme a J-Ax dello storico gruppo Articolo 31. Nell’arco della sua carriera di successo, Dj Jad conta nel suo palmares 80 dischi d’oro, 39 dischi di platino e un disco di diamante.

Wlady è un noto Dj e producer internazionale, fratello minore di Dj Jad. Nel 2015 produce “Maria Salvador” di J-AX, raggiungendo 12 dischi d’oro e 6 di platino. Nel 2018 Wlady riesce in un’impresa epica: riunire gli Articolo 31 in una serie di live fin da subito soldout.