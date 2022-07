Loudstation: al Cayo Loco si esibisce la band alternative/metal

Giovedì 28 luglio i Loudstation, band alternative/metal, si esibirà nella suggestiva cornice del lido di Maddalena Spiaggia a Capoterra

Appuntamento imperdibile nel cagliaritano per tutti gli amanti del rock contemporaneo: giovedì 28 luglio, a partire dalle ore 21.00, al Cayo Loco di Maddalena Spiaggia – a Capoterra – saliranno sul palco i Loudstation.

La band alternative/metal presenta l’ultimo EP dal titolo “Walking on the surface“, composto da cinque tracce e disponibile su Spotify e su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. Nella scaletta non mancheranno i brani originali composti dal gruppo e alcune cover di musicisti che hanno ispirato il percorso artistico dei componenti.

Tutto in riva al mare, nella suggestiva cornice del Cayo Loco di Capoterra che presenta un’altra grande serata di musica nella sua ricca estate di eventi. La serata è adatta a tutti; ingresso gratuito con consumazione. Per assicurarsi un posto a sedere è necessario prenotare al numero 3756576896 .

Sul palco si esibiranno: alla voce Edoardo Pisu, alla batteria Salvatore Serra, alla chitarra Mauro Contu e al basso Alessandro Contu.

I Loudstation nel corso della loro storia si sono costruiti una solida fan base grazie a un sound originale e innovativo. Tra i marchi di fabbrica ci sono i riff a una corda, le chitarre droppate e i groove trascinanti, arricchiti da tempi dispari e atmosfere che richiamano la tradizione grunge.

Numerose e variegate le fonti di ispirazione, in primis gruppi come Audioslave, Alter Bridge, Foo Fighters e Porcupine Tree.