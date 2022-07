L’Isola delle storie – Festival Letterario

L’Isola delle storie – Festival Letterario – Il programma di sabato 2 e domenica 3 luglio.

L’Isola delle storie – Festival Letterario – Tra gli ospiti: Elena Medel, Mariangela Gualtieri, Daria Bignardi, Jonathan Bazzi, Marco Peano, Marek Šindelka, Gabriele Romagnoli, Dario Vergassola, Massimo Mapelli, Paola Saluzzi, Rossella Postorino, Mariangela Pira, Bianca Pitzorno

Gavoi, 1 luglio 2022 – Sabato 2 e domenica 3 luglio il programma de L’Isola delle Storie – Festival letterario della Sardegna entra nel vivo, con un fitto calendario di dialoghi, reading, laboratori e incontri che accompagneranno il pubblico dal mattino e fino a sera tra le piazze e le vie del paese..

Sabato 2 luglio

La giornata di sabato 2 si aprirà alle 10:30 con l’atteso ritorno dell’appuntamento a S’Antana ‘E Susu: qui la giornalista Paola Saluzzi, noto volto televisivo che curerà entrambi gli appuntamenti Dal Balcone di questa edizione, incontrerà la scrittrice Rossella Postorino, già autrice di Le assaggiatrici (Feltrinelli 2018) – vincitore del Premio Campiello – e recentemente tornata in libreria con Io, mio padre e le formiche (Salani). L’incontro sarà preceduto dal primo degli Omaggi intitolati quest’anno Grassia – dedicati naturalmente a Grazia Deledda e realizzati in collaborazione con il “Comitato Nazionale per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda” – che sarà letto da Laura Fortuna.

Alle 12:00 il ciclo Mezzogiorno di fuoco – come da tradizione ospitato nella bellissima piazza panoramica di Sant’Antriocu – sarà condotto quest’anno da Gabriele Romagnoli, giornalista, editorialista per La Repubblica e La Stampa, autore di romanzi, saggi e racconti, e sarà dedicato all’indagine della complessa realtà di questi ultimi anni. Sabato 2 si partirà con Casca il mondo, che vedrà ospiti Mariangela Pira, conduttrice e reporter presso Sky Tg24 e ideatrice della rubrica economica quotidiana #3fattori, autrice di Anno zero d.C. e Il Mondo nuovo (entrambi Chiarelettere) dedicati a un’analisi del mondo post-pandemia, e Paola Caridi, saggista e storica, esperta di cultura e società araba, fondatrice e presidente di Lettera22.

Il programma riprenderà nel pomeriggio, alle 17:00 a Binzadonnia – Giardino Comunale: la prima ospite a salire sul palco dello spazio dedicato ai Reading sarà Mariangela Gualtieri con Il quotidiano innamoramento, un rito sonoro in cui la poetessa e drammaturga darà voce ai versi di Quando non morivo (Einaudi) intrecciandoli ad altri del passato e componendo tutto in una partitura ritmica ben orchestrata.

Subito dopo ci sposteremo a Casa Maoddi dove, alle 17:45 per lo spazio Nelle Terre di Mezzo, l’incontro I senzacoda vedrà protagonista Loredana Lipperini – scrittrice e autrice radiofonica, nonché amata conduttrice della trasmissione Fahrenheit di Rai Radio3, da poco tornata in libreria con il libro Il senzacoda (Salani), una storia illustrata che insegna ai bambini come superare le paure senza vergognarsi – presentata dall’attrice e regista Alessia Canducci.

A seguire in piazza Mesu Bidda alle 18:15 Altre Prospettive, dedicato alle nuove voci della letteratura italiana e straniera e affidato quest’anno alla conduzione di Marco Cubeddu, ospiterà gli scrittori Marek Šindelka (tradotto da Josef Sikola), ceco, di cui è stato pubblicato da poco in Italia La fatica dei materiali (Keller Editore) e Ginevra Lamberti, autrice tra gli altri del recente Tutti dormono nella valle e di Perché comincio dalla fine premio Mondello 2020 (entrambi Marsilio). L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Centro Ceco di Roma e sarà preceduto dal secondo Omaggio della giornata a Grazia Deledda, Grassia, sempre con Laura Fortuna.

L’ultimo incontro pre-cena sarà nuovamente a Sant’Antiocru dove, alle 19:30, per Storie di Altri Luoghi ritroveremo Chiara Valerio questa volta in dialogo con la scrittrice e poetessa spagnola Elena Medel (tradotta da Juana Sommermann Weber, autrice del recente Le meraviglie (Einaudi), vincitrice di diversi premi e riconoscimenti, ma anche fondatrice e direttrice editoriale di La Bella Varsovia, casa editrice specializzata in poesia.

Alle 20:30 a Casa Maoddi uno speciale appuntamento dedicato al cielo e agli astri Racconti lunari proporrà delle letture di Alessia Canducci prima e, a seguire, la passeggiata in notturna L’Isola delle storie tra le stelle a cura di Inaf-Osservatorio Astronomico di Cagliari.

Infine, l’ultimo incontro di sabato, alle ore 22:30 sempre a Sant’Antiocru sarà Donne con libro un inedito dialogo-intervista a due voci che vedrà sul palco Chiara Valerio e Bianca Pitzorno, da pochissimo tornate in libreria, la prima con Cosí per sempre (Einaudi) – un romanzo che unisce leggenda e contemporaneità per raccontare una storia d’amore infinita – e la seconda con Donna con libro. Autoritratto delle mie letture (Salani), una sorta di memoir, una galoppata tra i ricordi, che raccoglie una serie di riflessioni sui libri che in epoche diverse sono entrati nella vita dell’autrice e l’hanno influenzata.

Nel corso della giornata, gli Intermezzi musicali saranno quelli di Triade Barocca (Vanna Sanna, Letizia Pirino, flauti; Chiara Enna, pianoforte) – a Sant’Antriocu e Binzadonnia per gli appuntamenti diurni- e di Chiara Cagnoni (chitarra), per l’appuntamento delle 22:30, realizzati entrambi in collaborazione con il Conservatorio Canepa Di Sassari; mentre a Casa Maoddi in collaborazione con l’Ente Musicale di Nuoro a Gavoi si esibirà il Duo Mellifluous (Giuliana Cadoni, arpa Luigi Pinna, flauto).

Per quello che riguarda lo spazio ragazzi – a cura di Associazione Lughenè – questo sarà il fitto programma di incontri e laboratori che si svolgeranno a Casa Maoddi.

Al mattino tra le 10:00 e le 12:30: Nati per leggere! le letture a bassa voce per genitori e bambini con la Biblioteca ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari (0-5 anni); il gioco letterario Il furto dell’uva a cura di Cooperativa per i servizi bibliotecari di Nuoro in collaborazione con Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta (5-6 anni); letture, visita guidata alla mostra Il Giappone a colazione e laboratorio di Philip Giordano (+4 anni); Gatti. Quattro o quarantaquattro?

Incontro-laboratorio di arte e creatività a cura di Gianni Atzeni (6-10 anni); il gioco collettivo da terra ispirato agli obiettivi di Agenda 2030 GO GOALS: la sostenibilità in gioco a cura del Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta (7-9 anni); I magici cicli dell’universo, un’animazione dedicata al tempo e alla sua connessione con l’astronomia con Silvia Casu e a cura di Inaf – Osservatorio Astronomico di Cagliari (6-10 anni); Nuvole di carta laboratorio di creazione timbri a cura degli operatori del Museo Nivola (6-12 anni); Su le zampe, laboratorio di collage con l’illustratrice Claudia Piras (4-6 anni); Storie con la ridarella letture di Alessia Canducci (6-10 anni); lo spazio Gle- grandi giochi in legno a cura dell’Associazione Lughenè (+3 anni).

Al pomeriggio tra le 16:00 e le 17:30: Nati per leggere! le letture a bassa voce per genitori e bambini con la Biblioteca ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari (0-5 anni); il gioco letterario Il furto dell’uva a cura di Cooperativa per i servizi bibliotecari di Nuoro in collaborazione con Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta (5-6 anni); il gioco collettivo da terra ispirato agli obiettivi di Agenda 2030 GO GOALS: la sostenibilità in gioco a cura del Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta (7-9 anni); Rulli e impressioni colorate sventolano incontro-laboratorio di arte e creatività a cura di Gianni Atzeni (6-10 anni); I magici cicli dell’universo, un’animazione dedicata al tempo e alla sua connessione con l’astronomia con Silvia Casu e a cura di Inaf – Osservatorio Astronomico di Cagliari (6-10 anni); Peppo il gatto di Aleppo, laboratorio di gioco e disegno con l’illustratrice Claudia Piras (6-10 anni); lo spazio Gle- grandi giochi in legno a cura dell’Associazione Lughenè (+3 anni).

Saranno, infine, visitabili tutte le mostre in corso e, in particolare: al Museo del Fiore Sardo Sensorama-Spinoff di Marco Di Giovanni dalle 10:00 alle 21:00; e tutte le mostre ospitate all’Ex Caserma – tra cui Il Giappone a colazione di Philip Giordano – dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.

Domenica 3 luglio

Domenica 3, il secondo appuntamento Dal Balcone di questa XVII edizione – sempre a S’Antana ‘E Susu e sempre alle 10:30 – ospiterà Daria Bignardi. In dialogo con la giornalista Paola Saluzzi, la nota autrice e scrittrice parlerà anche della sua ultima pubblicazione Libri che mi hanno rovinato la vita (Einaudi), una sorta di diario di vita scandito dai libri. Ad aprire la mattinata, alle 10:25, sarà Monica Corimbi con il terzo degli Omaggi a Grazia Deledda Grassia, realizzati in collaborazione con il “Comitato Nazionale per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda”.

A seguire, a Sant’Antriocu alle 12:00 Mezzogiorno di fuoco tornerà a interrogarsi sull’attualità con il giornalista Gabriele Romagnoli e i suoi ospiti. L’incontro di domenica 3 dal titolo Vita da inviato vedrà sul palco Massimo Mapelli, giornalista de La7 e autore del recente saggio Ad alta voce (Baldini&Castoldi) che racconta trent’anni di giornalismo vissuti in prima persona, e Marco Ansaldo, inviato speciale per la politica internazionale di Repubblica, vaticanista, storico, tra i più autorevoli esperti di Turchia e consigliere scientifico della rivista Limes.

Anche domenica il programma riprenderà poi nel pomeriggio con lo spazio dei Reading alle 17:00 a Binzadonnia – Giardino Comunale: protagonista Marco Peano con il suo Morsi, dedicato all’omonimo ultimo romanzo dello scrittore torinese (edito da Bompiani), un libro lucido e terribile che si misura con grandi temi come la paura e la crescita.

Subito dopo, alle 18:00, saremo, invece, a Casa Maoddi, per l’incontro Il mistero dei bambini d’ombra, titolo tratto dall’omonimo primo romanzo dello scrittore Piergiorgio Pulixi, acclamato autore noir e membro del collettivo di scrittura Sabot creato da Massimo Carlotto, che dialogherà con Davide Meloni.

Lo spazio Altre Prospettive vedrà, invece, ospiti nella giornata di domenica 3 Ginevra Lamberti, autrice tra gli altri del recente Tutti dormono nella valle e di Perché comincio dalla fine premio Mondello 2020 (entrambi Marsilio), e Jonathan Bazzi che, dopo il successo del suo esordio Febbre (Fandango Libri) finalista al premio Strega 2020, è tornato recentemente in libreria con Corpi Minori (Mondadori), un romanzo che racconta la formazione ultracontemporanea di un ventenne che lascia la periferia deciso a non essere mai più marginale. Appuntamento in piazza Mesu Bidda alle 18:15, sempre con lo scrittore Marco Cubeddu alla conduzione e, in apertura, con Monica Corimbi per l’ultimo omaggio a Grazia Deledda.

A seguire, alle 19:30 a Sant’Antiocru, l’ultimo incontro di questa edizione ospiterà la giornalista e scrittrice Elvira Serra in dialogo con Dario Vergassola per Storie vere di un mondo immaginario, titolo anche dell’ultimo libro (Baldini+Castoldi) del comico e cantautore spezzino, che raccoglie cinque racconti di delicata ironia e struggente tenerezza, pungenti di satira sociale in cui alcune leggendarie creature del mare – pesci, totani, sirene, acciughe e polpi – mettono in scena le loro storie d’amore impossibili, le loro tirate ecologiste, la malinconia di essere esclusi, il desiderio di scoprire il mondo lanciandosi in mille spericolate avventure.

Nel corso della giornata, gli Intermezzi musicali a Sant’Antriocu e Binzadonnia saranno a cura di Chiara Cagnoni (chitarra) e realizzati in collaborazione con il Conservatorio Canepa Di Sassari.

E domenica 3 luglio, sarà la seconda giornata di programmazione anche per il programma ragazzi.

Al mattino tra le 10:00 e le 12:30: Nati per leggere! le letture a bassa voce per genitori e bambini con la Biblioteca ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari (0-5 anni); il gioco letterario Il furto dell’uva a cura di Cooperativa per i servizi bibliotecari di Nuoro in collaborazione con Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta (5-6 anni); letture, visita guidata alla mostra Il Giappone a colazione e laboratorio di Philip Giordano (+4 anni); Rulli e impressioni colorate sventolano laboratorio di stamperia a cura di Gianni Atzeni (6-10 anni); il gioco collettivo da terra ispirato agli obiettivi di Agenda 2030 GO GOALS: la sostenibilità in gioco a cura del Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta (7-9 anni); LunaticaMente.

La Luna e la sua rappresentazione nel mondo dell’arte, laboratorio di grafica e tecniche miste di pittura e disegno a cura del Dipartimento Didattico del Museo MAN (8-12 anni); Elementi per creare una storia di mistero, laboratorio di scrittura creativa con lo scrittore Piergiorgio Pulixi (12-14 anni); Peppo il gatto di Aleppo, laboratorio di gioco e disegno con l’illustratrice Claudia Piras (6-10 anni); lo spazio Gle- grandi giochi in legno a cura dell’Associazione Lughenè (+3 anni).

Al pomeriggio tra le 16:00 e le 17:30: Nati per leggere! le letture a bassa voce per genitori e bambini con la Biblioteca ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari (0-5 anni); il gioco letterario Il furto dell’uva a cura di Cooperativa per i servizi bibliotecari di Nuoro in collaborazione con Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta (5-6 anni); il gioco collettivo da terra ispirato agli obiettivi di Agenda 2030 GO GOALS: la sostenibilità in gioco a cura del Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta (7-9 anni); LunaticaMente.

La Luna e la sua rappresentazione nel mondo dell’arte, laboratorio di grafica e tecniche miste di pittura e disegno a cura del Dipartimento Didattico del Museo MAN (8-12 anni); I cavallini di Nivola laboratorio manuale, costruzione di cavalli di canne, legno e stoffe colorate a cura degli operatori del Museo Nivola (6-12 anni); Il cinghialetto. Grazia Deledda, laboratorio di pitturae con l’illustratrice Claudia Piras (7-12 anni); Gatti. Quattro o quarantaquattro? letture e laboratorio di arte e creatività a cura di Gianni Atzeni (6-10 anni); lo spazio Gle- grandi giochi in legno a cura dell’Associazione Lughenè (+3 anni).

Saranno, infine, visitabili tutte le mostre in corso e, in particolare: al Museo del Fiore Sardo Sensorama-Spinoff di Marco Di Giovanni dalle 10:00 alle 21:00; e tutte le mostre ospitate all’Ex Caserma – tra cui Il Giappone a colazione di Philip Giordano – dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.