Libri: domani a Porto Rotondo “Maria Lai, Il filo dell’esistere”

Domani, Mercoledì 20 luglio, alle ore 19, in piazza San Marco, a Porto Rotondo, la presentazione dell’opera Maria Lai, Il filo dell’esistere – The Thread of Existence di Maria Elvira Ciusa pubblicata da Carlo Delfino Editore.

Sarà presentata in piazza San Marco, a Porto Rotondo, domani – mercoledì 20 luglio, alle ore 19 dalla giornalista Luciana Satta e alla presenza dell’editore Carlo Delfino l’opera di Maria Elvira Ciusa Maria Lai Il filo dell’esistere – The Thread of Existence. La serata rientra nell’ambito degli eventi Arte&Cultura della rassegna Porto Rotondo Life 2022, organizzata dal Consorzio di Porto Rotondo, che lo scorso 1 luglio ha accolto la presentazione in anteprima dell’ultimo libro della Ciusa: Grazia Deledda, Vita culturale e familiare nella Roma del primo Novecento, a cinque anni da Grazia Deledda una vita per il Nobel e Deledda-Biasi il visibile narrare.

Maria Lai Il filo dell’esistere – The Thread of Existence racconta la storia umana e artistica di una delle voci più originali e poetiche dell’arte contemporanea. Attraverso documenti inediti e testimonianze, Maria Elvira Ciusa ripercorre l’iter creativo di Maria Lai, da quando era bambina e dava voce attraverso il disegno al suo profondo sentire, fino all’età adulta. “Simile a una minuscola parca, dipanò per tutta l’esistenza il suo filo che diventò simbolo di tempo, di memoria e di poesia“. Un libro avvincente e prezioso sia per la ricchezza del materiale fotografico, sia per l’eleganza della grafica.

“L’opera d’arte occupa

Un piccolo spazio

Ma come l’atomo

Può sconvolgere

Uno spazio immenso”.

(MARIA LAI)