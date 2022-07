LIBER LIBRI ESTATE – HOTEL TERMINAL/VILLA LA MERIDIANA CAROLI HOTELS – LUGLIO/SETTEMBRE – APPUNTAMENTO 14 LUGLIO CON SOSSIO GIAMETTA

Liber Libri Estate: il 14 luglio con Sossio Giametta

Prosegue fino al 10 settembre a Santa Maria di Leuca la seconda edizione di Liber Libri in Estate, rassegna di incontri letterari organizzata dalla Libreria Antica Roma di Taviano e Caroli Hotels nei giardini e nei saloni dell’ottocentesca Villa La Meridiana e sul dehor dell’ Hotel Terminal. Liber Libri, dunque, si sdoppia dal suo classico appuntamento autunnale che si svolge già da alcune edizioni a Gallipoli.

Proprio la Libreria Antica Roma di Gianni Coppola, protagonista della scena culturale salentina e punto di riferimento nella promozione della lettura verso i giovani e non solo, curerà il nuovo corso dei salotti letterari di alto pregio con inviti ad autori di altissima levatura nel lembo più estremo d’Italia con tutto il suo fascino naturale.

Ventiquattro appuntamenti, sotto la direzione artistica di Mariangela Simone, scandiranno l’evolversi della rassegna letteraria gratuita costruita per la promozione culturale del territorio.

L’inizio delle presentazioni è fissato per le 21:00 quando le magiche ore blu che solo a Santa Maria di Leuca si possono godere trasformeranno l’atmosfera in magia. A quell’ora si darà il via ai momenti di reading letterari, presentazione e firmacopie.

Appuntamento giovedì 14 luglio alle 21:00 con Sossio Giametta e il suo ultimo lavoro “Caleindoscopio Filosofico” edito da Nimesis.

Dialoga con l’autore, Mario Carparelli.

Il volume riunisce una serie di saggi in cui l’autore si relaziona con i grandi filosofi a cui ha dedicato una vita intera di traduzione e di interpretazione: Nietzsche in primis, ma anche Kant, hegel, Schopenhauer e, nel Novecento, Heidegger e Severino.

e Anna Rita Merico. Letture di Pasquale Santoro. Petracca, insegnante di Laboratorio di Chimica, è nata a San Cassiano e abita a Surano.

Nel 1999 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie dal titolo “Inno alla vita” e nel 2007 il volume “L’Antidoto”.

Questi gli altri appuntamenti:

16 luglio con Chicca Maralfa “Lo strano delitto delle sorelle Bedin”;

17 luglio con Francesca Palumbo “Hai avuto la mia vita”;

22 luglio con Valerio Vancheri “The musical box”;

29 luglio con Vincenzo Sparviero “Vedi Napoli e poi canta”;

30 luglio con Chiara Marchelli “Madre Terra”;

3 agosto con Anna Rita Merico “Fenomenologia del silenzio”;

4 agosto con Fabio Zuffanti “Confessioni di un malandrino”;

5 agosto con Federica De Paolis “Le distrazioni”;

7 agosto con Valentina Nuccio “Quando cadranno tutte le foglie”;

9 agosto con Francesco Caringella “La migliore fuga”;

17 agosto con Claudio e Diana “Storia di chi si è svegliato per realizzare il suo sogno”;

23 agosto con Andrea Spiri “The end 1992-1994;

24 agosto con Stefano Redaelli “Ombra mai più”;

26 agosto con Silvestro Lo Cascio “L’estate dura poco”;

27 agosto con Candida LIvatino “Dagli scarabocchi alla firma”;

31 agosto con Giada Giovagnoli “Cos’hai nel sangue”;

10 settembre con Donatella Di Paolo e Lorenzo Ticca “volevamo conquistare il cielo”.

“Siamo soddisfatti – sottolinea Gianni Coppola – del calendario di incontri che siamo riusciti con grandi sforzi a mettere in piedi senza alcun sovvenzionamento pubblico.

Una serie di presentazioni con autori importanti che renderanno speciali le serate estive a Santa Maria di Leuca nello splendido scenario incastonato tra le ville ottocentesche”.

“Attraverso la cultura Caroli Hotels –

spiega Attilio Caputo, direttore generale di Caroli Hotels –

vuole contribuire alla conoscenza del territorio e ad offrire un servizio ai turisti del Capo di Leuca rinnovando la proposta turistica tradizionale con degli incontri letterari di spessore”.