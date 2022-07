Liber Libri in Estate: il 7 luglio appuntamento con Pina Petracca

Liber Libri, dunque, raddoppia: non solo il classico appuntamento autunnale, che si svolge già da alcune edizioni a Gallipoli; ora si espande e giunge a Santa Maria di Leuca, frazione del comune di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, nel Salento meridionale.

Proprio la Libreria Antica Roma di Gianni Coppola, protagonista della scena culturale salentina e punto di riferimento nella promozione della lettura verso i giovani e non solo, curerà il nuovo corso dei salotti letterari con inviti ad autori di altissima caratura nel lembo più estremo d’Italia contraddistinto dal caratteristico fascino naturale.

Ventiquattro appuntamenti, sotto la direzione artistica di Mariangela Simone, scandiranno l’evolversi della rassegna letteraria gratuita Liber Libri in Estate costruita per la promozione culturale del territorio. L’inizio delle presentazioni è fissato per le 21:00, quando le magiche ore blu – che solo a Santa Maria di Leuca si possono godere – trasformeranno l’atmosfera in magia. A quell’ora si darà il via ai momenti di reading letterari, presentazione e firmacopie.

Appuntamento giovedì 7 luglio alle 21:00 con Pina Petracca e il suo ultimo lavoro “Sabbia di confine” edito da Edizioni Esperidi. Dialogano con l’autrice, Oronzo Russo e Anna Rita Merico. Letture di Pasquale Santoro. Petracca, insegnante di Laboratorio di Chimica, è nata a San Cassiano e abita a Surano. Nel 1999 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie dal titolo “Inno alla vita” e nel 2007 il volume “L’Antidoto”.