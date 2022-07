Libano: Incontro interreligioso nel Quartier Generale Italiano

Libano: Incontro interreligioso nel Quartier Generale Italiano – Dialogo, confronto e convivenza pacifica tra le diverse confessioni religiose presenti in Libano e UNIFIL per migliorare la collaborazione e la comprensione reciproca e far giungere un messaggio di pace alla popolazione.

Su questi temi si è tenuto ieri, nel Quartier Generale italiano di Shama, sede del Comando del Settore Ovest di UNIFIL e del Contingente italiano, l’incontro interreligioso voluto dal Generale di Brigata Massimiliano Stecca e organizzato dal Cappellano Militare del Contingente Don Marco Minin.

All’evento hanno presenziato i Leaders spirituali presenti nell’Area di Operazioni a guida italiana tra i quali: Sua Eccellenza Monsignor Cesar Essayan, Vescovo Vicario Apostolico di Beirut, Padre Nikoula Bassil, in rappresentanza dell’Arcivescovo Greco-Ortodosso, Padre Marios Khairallah rappresentante del Vescovo Melchita di Sidone e Tiro, l’Imam Rabih Kobeissy, in rappresentanza del Mufty Shiita, Imam Adnan Al Dawood, in rappresentanza del Mufti Sunnita di Tiro e Padre Tony Elias, in rappresentanza del Vescovo Maronita di Tiro.

Presente all’incontro anche Sua Eccellenza Monsignor Joseph Spiteri, Nunzio Apostolico in Libano.

Monsignor Spiteri nel suo indirizzo di saluto ha voluto ringraziare i Caschi Blu italiani per aver organizzato l’incontro e per l’ospitalità: …cercare la pace è il sogno di tutti ma non basta sognarla bisogna costruirla personalmente, camminare insieme nel rispetto e nella pazienza…è un’occasione unica per conoscerci e voi Caschi Blu potete insegnarci come camminare insieme…perché per raggiungere gli obiettivi comuni tutti devono essere d’accordo rinunciando all’Io per il bene comune.

A seguito dell’evento interreligioso si è tenuto un convegno dal tema Maria e i frutti del dialogo, moderato dal cappellano Militare del Contingente italiano e che ha rappresentato un momento di riflessione e preghiera nel nome di Maria, da sempre ponte tra le diverse confessioni religiose del Medio Oriente.

Il Generale Stecca ha sottolineato: …la vostra presenza oggi è un messaggio di pace e di dialogo, consci della diversità che ci unisce e delle necessità sia degli sforzi del singolo ma anche di quelli della comunità per ricostruire un Paese che ha sofferto….

Nell’occasione, Monsignor Joseph Spiteri ha solennemente benedetto il nuovo campanile della Chiesa intitolata a Maria Decor Carmeli e a San Giovanni XXXIII Papa, alla presenza dei Comandanti delle Unità del Contingente italiano, dello Staff del Comando del Settore Ovest di UNIFIL e di una rappresentanza di Caschi Blu.