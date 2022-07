Legalizzare la cannabis? ler Giagoni (Lega): “le priorità degli italiani sono altre!”

Legalizzare la cannabis? Per Giagoni (Lega): “le priorità degli italiani sono altre!”

“Legalizzare la Cannabis: questa la priorità del PD mentre famiglie e imprese hanno l’acqua alla gola per bollette e aumenti vari, imbarazzanti! –

Il Segretario Regionale Lega Sardegna per Salvini Premier, Dario Giagoni, picchia duro sugli Stati Generali sulla cannabis organizzati a Milano che hanno visto l’intervento di alcuni esponenti del Partito Democratico – Ancora una volta gli amici del PD da mostra di non comprendere bene quali siano le priorità per gli italiani che quotidianamente arrancano e faticano a far quadrare i conti del bilancio familiare.

Bisogna aumentare stipendi e pensioni, bisogna intervenire per tagliare le tasse, per rendere le bollette meno gravose, per creare opportunità di lavoro e sviluppo, non pensare a leggi su droga libera o cittadinanza facile! Queste prese di posizioni – conclude il leghista – oltre ad essere sciagurate per i rischi e i pericoli che implicano, arrivano anche nel momento meno opportuno rischiando di prendere la scena ad argomenti assai più importanti per gli italiani per bene!”