Lavoro, Mura (Pd): a regime congedo paternità e indennità autonome

La presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), conferma l’entrata in vigore del diritto di congedo paternità e indennità di maternità autonome.

Lo afferma dopo la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo legge 30 giugno 2022, n. 105, di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

“La tutela della maternità e della paternità sono stati al centro dell’impegno del Pd al Governo e in Parlamento, migliorando la flessibilità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Nella commissione Lavoro della Camera abbiamo svolto un’attività che ha avuto tra le sue priorità il riequilibrio delle disuguaglianze e la difesa della parità delle condizioni di lavoratrici e lavoratori. Purtroppo la fine prematura della legislatura lascia aperte sul tavolo molte altre questioni rilevanti”.

“Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – aggiunge la parlamentare – entra a regime il congedo di paternità anche per i dipendenti pubblici e l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e libere professioniste. Altre norme integrano il perimetro degli aiuti alla genitorialità e – sottolinea Mura – si estende ai caregiver e alle persone con disabilità grave il diritto alla priorità per lo smart working e altre forme di lavoro flessibile”.