Last Sabbath, il GDR delle streghe di Jessica Cioffi

LAST SABBATH

IL GDR DELLE STREGHE DI LOPUTYN

“La Chiamata della Madre ha molte forme: un sussurro nel vento, una luce dal fondo del mare, dei simboli che s’incidono magicamente sulla pelle… se sceglierai di rispondere, ti sarà rivelato il luogo dove riceverai il Potere.

Potrai affrontare il cammino in solitudine o in compagnia di una Congrega di sorelle e fratelli che hanno scelto come te di condividere il cammino della magia, ma ci sarà un prezzo da pagare ogni volta che ne farai uso: consumare i Ricordi o la tua stessa Vita. E non si torna mai indietro.

Dal rito di Iniziazione fino al confronto con una terribile Minaccia, per procedere nella Storia dovrai interpretare i Segni di ciò che sta per accadere utilizzando lo strumento che preferisci: i tarocchi, le rune, i dadi o i fondi del caffè. Non hai limiti, la scelta è libera, così come la durata e la natura stessa della narrazione, buona o malvagia, salvifica o catastrofica… nel Grimorio troverai comunque molti Spunti che potrai utilizzare per procedere verso il tuo Destino.



La cosa davvero importante è tenere traccia dei progressi e degli avvenimenti nel Diario; puoi scrivere, disegnare o comporre dei collage per raccontare ciò che accade e per condividerlo con chi ti accompagna. Ricorda soltanto che ogni partecipante all’Ultimo Sabba condivide la stessa capacità di cambiare il corso degli eventi. L’unico limite è la fantasia… o la Paura.”



IL PROGETTO



Last Sabbath è un Gioco di Ruolo ispirato ai meravigliosi racconti di streghe di Jessica Cioffi, in arte Loputyn, autrice di Cotton Tales, Francis e Aether. Si tratta di un Journaling Game cooperativo (o in solitaria) in cui giocatrici e giocatori sono chiamati a scrivere la Storia della propria congrega in un Diario condiviso, dal sabba iniziatico fino al confronto con la Minaccia.

Le regole sono molto semplici e gli eventi si susseguono improvvisandoli insieme, a turno, in un racconto collaborativo. Il manuale vi ispirerà attraverso domande, prove e spunti di avventura, ma per andare avanti nei vari atti della Storia, a più riprese vi verrà chiesto di interpretare i Segni estratti da uno strumento di divinazione come i Tarocchi. Ricordate che ogni voce è decisiva per la narrazione e che una decisione affrettata può condurvi alla rovina.



Dal 2 agosto su Kickstarter, al link https://www.kickstarter.com/projects/firekeytarot/last-sabbath-the-witches-rpg-illustrated-by-loputyn





LE MENTI E L’EDITORE



Last Sabbath è ideato da Atropo Kelevra, tra le prime giocatrici di Extremelot, la più grande community di GDR play by chat italiana, con un passato da cantante metal e drag performer, e Valentino Sergi, direttore creativo di Officina Meningi e pluripremiato autore di giochi tra cui ricordiamo avventure e soggetti per Farsight (Lightfish Games), Xenoscape (Tin Hat Games), Rayn (Aristea), 1000 Anni da Vampiro (Narrattiva) e Brancalonia (Acheron Games – vincitore di 4 Ennies Awards), la direzione artistica di Blood Sword 5e (Tambù) e la pubblicazione dei librogame Edgar Allan Poe – The Horror Gamebook (vincitore del premio popolare Best Gamebook 2021 di No Dice Unrolled), Il Sangue del barbaro e The Necronomicon Gamebook (vincitore del premio di Librogames Land e Lucca Comics & Games nel 2020)



Jessica Cioffi, conosciuta come “Loputyn”, vive e lavora a Brescia, partecipa con i suoi lavori a diversi eventi nell’ambiente della moda Lolita. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Bergamo, ma si dedica al disegno e all’illustrazione da autodidatta. Nel 2015 pubblica il suo primo fumetto Cotton Tales, nel 2016 un artbook, Loputyn, che raccoglie le sue illustrazioni, l’anno seguente il volume unico Francis e nel 2018 Sol, una nuova raccolta di illustrazioni, tutti editi da Shockdom. Nell’aprile del 2019 Shockdom pubblica la riedizione di Cotton Tales 1 e nel novembre dello stesso anno l’inedito Cotton Tales 2, capitolo conclusivo della saga. Di Marzo 2021 è Aether nuova opera il cui crowdfunding ottiene un tale successo da essere il progetto di fumetto italiano con maggiore investimento nella storia di Kickstarter. Nella stessa classifica, nei primi sei posti, tre sono occupati da progetti legati alle sue opere.



Shockdom è una casa editrice internazionale che dalla sua fondazione, nel 2000, punta sul talento, l’innovazione e la rottura di schemi. Ad oggi Shockdom pubblica in oltre quindici paesi tra cui Francia, Spagna e USA. Con la creazione della prima casa editrice di fumetti digitali in Italia – e tra le prime al mondo – Shockdom è stata pioniera nell’innovazione tecnologica applicata alla narrazione per immagini. Innovazione che si rispecchia anche nell’organizzazione, da sempre fondata sullo smart working, e basata sulla filosofia digitale della condivisione dei contenuti. La capacità di scouting è unanimemente riconosciuta nel mercato, scoprendo talenti come Jessica Cioffi, Giulio Rincione, Sio, Angela Vianello, Francesca Perrone, Shiru Midoriiro e tanti altri. Inoltre Shockdom ha sempre tenuto in considerazione anche l’aspetto ambientale e dal 2019 ha deciso di piantare ogni anno 500 alberi in Colombia.

Il progetto verrà lanciato ad agosto sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter con la nuova etichetta Fire Key con cui Shockdom inizia un nuovo percorso creativo con l’obiettivo di far vivere in prima persona le atmosfere delle proprie opere alle lettrici e ai lettori, dando inoltre l’occasione ai talenti del disegno e della scrittura di partecipare a un’importante selezione, con la possibilità di essere pubblicati e di iniziare una collaborazione con una delle principali realtà editoriali italiane! http://bit.ly/concorsolastsabbath