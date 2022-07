Lanusei: ancora inciviltà? testo di Giovanna Mulas

Lanusei: ancora inciviltà?

Lanusei…Lanusei. L’inciviltà e l’ignoranza si esprimono in tanti modi, e non dipendono da istruzione o classe sociale. L’incivile e ignorante, felicemente inconsapevole di esserlo, ama riunirsi in gregge e belare alla luna piena. Non è un problema per se stesso quanto, sovente, per le pecore nere, quelle che non si buttano nel fosso anche se ordinato dal Pifferaio Magico, quelle che avendo potuto studiare amano le leggi, le rispettano comprendendone l’importanza regolatrice in una Comunità degna di questo nome, amano farle applicare. Ai miei nonni paterni, nati per il tempo abbastanza fortunati, almeno in termine di possedimenti; e vissuti tra Loceri e Lanusei, vennero rubati interi pezzi di terra nell’agro ogliastrino, e case. Terre che ovviamente conosco e bene; quanto le persone e certi gesti che ne rivelano tutta la meschinità umana.

Averi ‘acquistati’ con una sciocchezza, turlupinando l’ingenuotto; o addirittura vinti al tavolo da gioco approfittando della sbronza, e l’ignoranza appunto, di un parente.

Oggi queste cose non potrebbero accadere, o forse vengono chiamate con altro nome, strozzinaggio, e punito quando denunciato.

Ad esempio, in un piccolo paese come Lanusei,

(dove vivo con la mia famiglia da oltre dieci anni, nonostante i periodici viavai nel mondo dovuti, come sapete, al lavoro di scrittori),

qualcuno finge che la legge non esista o meglio, cerca di fare in modo che LA Legge,

una e indiscutibile,

evidentemente fatta da teste pensanti per regolare quei cervelli rettiliani che, grazie al caldo, funzionano meno che nel loro quotidiano;

venga adattata al…Richiedente Asilo.

Inciviltà e ignoranza si mostrano palesi nel transitare con moto, auto o mezzi ancora più pesanti negli antichi, semidistrutti vicoli di quel centro storico da tutelare,

dove è vietato farlo se non per etica, per la cartellonistica stradale ad hoc.

Si esprimono nel far passeggiare il proprio cane

-nulla contro i nostri pelosetti, per carità- e non raccoglierne gli escrementi, nonostante ci sia una multa molto salata anche su questo.

Mio padre, allievo di fascio e cipolla, diceva, e con ragione: “Certe persone capiscono solo quando tocchi il loro portafogli.”.

Poi vi cadono le denunce tra capo e collo, simpaticoni, e avete persino l’arroganza di lamentarvi e/o controdenunciare -l’apogeo!-, grazie all’ imbecillità del cugino ‘avvocato’ che di legge, è evidente, ne sa meno di voi.

Del resto, se fossero stati Azzeccagarbugli preparati e cazzuti, non si sarebbero fermati a Lanusei, per fare chiudere con una stretta di mano tra vecchi amici del corso di laurea in giurisprudenza, la causa del pecoraro che ha ammazzato suo fratello per rubargli dieci centimetri di terra. Che continuerà a rubare al fratello dello zio di una cugina acquisita.

O la causa della tipa che, sostenuta da servizi sociali, medico e giudice tutelare notoriamente collusi, dichiara “non in grado di intendere e di volere” la zia lucidissima, vedova e anziana, per parcheggiarla in istituto e giocare coi suoi averi. Chi vuol essere lieto, lieto sia: e lo saranno in tanti, nell’organizzarsi vacanze sulle spalle della vecchia che, per risparmiare, si è rotta la schiena per una vita: assistenti sociali, medico e giudice; qualcuno anche tra le forze dell’ordine.

Cani e padroni, dicevamo. Sempre stati meglio i cani, da che mondo è mondo.

Evidentemente sono avvezzi a vivere così tanto nella merda, gl’infelici -i padroni, non i cani-, da spargerla nel loro attorno con solenne beatitudine; un poco come il riso ai matrimoni.

Inciviltà e ignoranza si dimostrano a persone civili costrette, come me e la mia famiglia,

a posizionare micro camere attorno alla propria casa al fine di tutelare l’ordine che non c’era, o per sorvegliare un vicino ladro con precedenti penali, da me denunciato a più riprese per furto e atti violenti, a piede libero nonostante il curricula di disturbato.

Inciviltà e ignoranza si rivelano nei dispetti infantili, come rompere oggetti o piante che il padrone di casa lascia all’esterno per abbellire tutto un vico quindi un intero paese, e

non soltanto casa sua.

Perché la Bellezza dell’Arte deve appartenere al mondo, non al suo creatore o ai collezionisti facoltosi.

Dimenticando, i cervellini eletti e birboni, che le telecamere nascoste riprendono e, a momento opportuno, provano il giusto dovuto in dovuta sede.

Ignoranza e inciviltà è sporcare una strada che è comune, è parlare gridando per ore come pescivendoli, e mi perdonino questi degni lavoratori

(se io voglio gridare lo faccio solo quando voglio farmi ascoltare, non sentire. Normalmente parlo a voce pacata perché so che agli altri, dei fatti miei, non deve interessare. E non faccio interessare.),

calunniando tutti e nessuno in un vicolo storto che fa da eco; costringendo le persone attorno ad ascoltare progetti complottisti contro il sindaco locale o il milionario d’Ogliastra,

il nome dell’amico speciale della calunniata di turno mentre, ancora e sempre,

micro camere nascoste e inesorabili continuano a registrare.

Tra l’altro è lapalissiano che,

col cartello di telecamera esposto per chiunque a mo’ di avviso,

se io registro un qualcosa di molto importante legato alla sicurezza comune,

o comunque collegato all’interesse pubblico e/o privato,

ho il preciso dovere civile di denunciarlo per salvaguardarne la sicurezza.

Si si, faremo anche i nomi degli interessati.

E’ inutile che ci siano le leggi se queste non si fanno rispettare; e ricordiamo che ogni luogo siamo e lo facciamo NOI. Per noi e i figli che verranno. NOI siamo IL Municipio, e ogni mancanza di rispetto fatta nei confronti del bene pubblico o privato, avviene verso TUTTI.

Il ladro che oggi ruba a me, domani lo farà a te, come quei calunniatori senza una vita decente. E non parlo di rubare per far mangiare i figli; azione che, dovendo comparare, avrebbe in ogni caso tutta la mia comprensione: preferisco chi ruba per mangiare (cosa che NON dovrebbe comunque accadere, in uno Stato di diritto mirato alla sussistenza dignitosa del più debole),

a chi si prostituisce,

anche intellettualmente, per farlo.

Più che mai oggi occorre unire gl’intenti etici, ché la profonda crisi economica mondiale avanza velocissima e in ogni Municipio d’Italia

-facile prevedere ciò che accadrà in questo dimenticato meridione. Il domani è già oggi.-

mancheranno i fondi anche per tamponare un semplice buco nell’asfalto.

Lanusei, rovinato da pochi elementi e sempre gli stessi. Un vero peccato nei confronti di quanti hanno vissuto e vivono in dignità per valorizzarlo:

Lanusei è un luogo meraviglioso che potrebbe,

anche solo considerandone la posizione geografica, vero cuore dell’isola,

vivere e bene di turismo mirato.

E che invece sopravvive, male, di sagra periodica. Che rispetto, ovvio, ma che non basta.

Un paese che sta morendo per la rozzezza e la superbia, il feroce campanilismo: indici di provincialismo ergo, ancora, ristrettezza mentale; terrore dell’interazione, di tutto ciò che rappresenta il nuovo. Lanusei si sta lasciando morire, per favorire le micro lobby puttane dell’ Io ti do Se Tu Mi Dai. Mala politica regionale già riflesso della nazionale, giostrata sempre e solo su cafonaggine e promesse elettorali fatte al bar, al fine di vertere su Cagliari servizi primari perciò fondi e attenzioni continuate. Un tristo esempio l’abolizione della Provincia Ogliastra, un tribunale oscurato da vari scandali di illecito, il decentramento dell’ospedale e quant’altro.

Cose risapute da anni, scontato ammetterlo: cronaca di una morte annunciata.

Ma fa sempre più comodo lasciar fare e parlare male di quanti fanno, piuttosto che fare.

Fare le mucche che macinano e macinano erba per giorni, anni, statiche, le poverelle,

fissando ogni treno che corre davanti.

Comprendo che coraggio e preparazione non sono da tutti, ma non illudetevi di volare alto se non riuscite nemmeno ad aprire le ali, amici miei. Il grave danno è l’insegnamento di non volo che certe galline in fuga tramandano ai figli, ai nipoti: un perpetrare nichilismo in un paese dove a cambiare saranno solo i volti.

Peccato, peccato davvero.

Peccato il fanatismo, peccato il non riconoscere i propri limiti, peccato non accettare la preziosa differenza tra lecito e illecito, peccato l’invidia atroce, il pregiudizio e l’omertà che in un futuro prossimo si pagheranno molto cari: la vacca regala il latte fino a quando rimane viva, e non vive in eterno.

Un piccolo gioiello come Porto Frailis, ad esempio, potrebbe rivelarsi in futuro la Costa Smeralda dell’Ogliastra, con tutto il lavoro che l’evento trascinerebbe

per certi autoctoni indegni e passivi.

Il monte Selene e la sua area archeologica, poi… . Ma di questo parleremo in altra occasione, se vorremo.

Triste, non vedere al di là del proprio naso,

non riconoscere le fortune che la Natura e certi uomini offrono su un vassoio d’oro. Triste, uccidere per una mollica senza sapere che la pagnotta spetta di diritto, e senza procurar danno a terzi.

Su tutto, le persone vanno accolte -e i luoghi tutelati- con pulizia, civiltà, rispetto per le leggi.

E le leggi vanno fatte rispettare dalle istituzioni,

anche con durezza se necessario.

L’istituzione che ignora l’illecito ma sa, è complice del reato quanto gl’indifferenti gramsciani, omertosi da caverna platonica, da società dell’umiltà.

Qui, nell’istituzione, vige il preciso compito che in futuro si rivelerà ancora più prezioso:

ad ogni Sindaco, in particolare, spetta il reagire con energia, etica e giusta obiettività,

al fine di salvaguardare e il cittadino onesto e il bene comune. In gioco, il futuro delle generazioni che verranno.