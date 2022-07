La pizzeria Maiori di Cagliari nelle 50 Top Pizza 2022

La pizzeria Maiori del Palazzo Doglio di Cagliari è nelle 50 Top Pizza2022, la classifica delle migliori pizzerie d’Italia, la guida più influente del mondo della pizza, ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro.

La competizione, vinta da vince I Masanielli , secondo 50 Kalò di Ciro Salvo, terzo 10 Diego Vitagliano Pizzeria ha visto la premiazione al Teatro Mercadante di Napoli e ha riconosciuto il locale cagliaritano con la posizione numero 44, tra le Pizzerie Top. Una conferma della bontà dell’idea e della qualità del prodotto nonché della professionalità, da sempre ricercata dai Titolari Pani, Kuster e Agus attraverso un’impostazione e una filosofia premiata dalla clientela che sceglie ogni giorno la pizzeria della speciale cornice di Palazzo Doglio, che ora ha aperto anche sulla provinciale per Villasimius in via Cagliari 25.

Protagonisti del format “Maiori” non solo il pizzaiolo Emanuele Riemma ma secondo la giuria “Sono tre gli ingredienti che rendono questa pizzeria al top in Italia in questo momento -scrive nel giudizio 50toppizza.it – l’ambiente molto curato, l’american bar, ottimi i cocktail e l’impasto della pizza. Lo stile è quello napoletano, morbido scioglievole, leggero e digeribile. Le classiche margherita e marinara sono veramente deliziose e sono da provare assolutamente. Merita l’assaggio anche il trittico di antipasti fritti frittata di pasta, arancino e crocché. Il servizio ha cura di voi, consigliandovi al meglio”.

La guida Italia che vede più di 500 insegne divise in Pizzerie Top (le prime 50), Grandi Pizzerie (dalla posizione 51 alla 100) Pizzerie Eccellenti e Pizze in Viaggio – da taglio e asporto.

Tre i nomi sul podio, tutti in Campania: I Masanielli – Francesco Martucci, a Caserta, si conferma per il quarto anno consecutivo la migliore pizzeria d’Italia. Al secondo posto della classifica 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli e, a completare il podio, al terzo posto 10 Diego Vitagliano Pizzeria, sempre a Napoli.

Le Pizzerie Eccellenti sono state rese note mercoledì 27 luglio, alle ore 12.00, sul sito di 50 Top Pizza e sul Luciano Pignataro Wine&Food Blog.

Tutte le guide firmate 50 Top sono consultabili e fruibili in maniera gratuita per tutti i lettori.

Altre curiosità: tra le prime 100 pizzerie svetta la Campania con 30 insegne, al secondo posto il Lazio con 13 insegne, che batte di poco la Lombardia con 12. A seguire Toscana (10), Puglia e Veneto (5), Piemonte e Sardegna (4), Sicilia (3), Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche (2), infine Calabria, Molise, Trentino-Alto Adige e Umbria (1).