La Gold Medal Award 2022 per l’olio S’ARD Monocultivar all’Azienda Agricola del Dr. Franco Ledda

Altro importante riconoscimento per l’Impresa Agricola del Dr. Franco Ledda di Oristano a “The Olive Oil Sommelier Association of Japon – International extra vergin olive oil competition con la Gold Medal Award 2022 – S’ARD Monocultivar – S’ARD BLEND, dopo aver conseguito il mese scorso anche il Premio Montiferru 2022.



Ma la lista dei premi ricevuti per la produzione di olio dell’azienda Franco Ledda è lunga: questi i più importanti:

– Riconoscimento speciale rassegna nazionale oli monovarietali 2021: Eccellenza SEMIDANA (ASSAM – Regione Marche);

advertisement

– Slow Food Italia Guida agli extravergini 2021: Riconoscimento Grande Olio;

– Miglior Olio Sardegna Assoluto 2021 – S’ARD Semidana (Associazione AIRO);

– Finalista 18° Concorso Oleario Internazionale 2021 (AIPO).

– 20 ème Concours International del Huiles du Monde 2022: catégorie Vert Medium (Francia);

– Slow Food Italia Guida agli extravergini 2022: Riconoscimento Grande Olio;

– Concorso Oleario Premio Montiferru 2022 – 28° Edizione: Categoria BLEND;

– The Olive Oil Sommelier Association of Japon – International extra vergin olive oil competition: Gold Medal Award 2022 – S’ARD Monocultivar – S’ARD BLEND;

– Finalista 19° Concorso Oleario Internazionale 2022 (AIPO).

L’olio extravergine d’oliva S’ARD dell’Impresa Agricola Franco L,edda è un olio monocultivar di altissima qualità, ed è unico in quanto espressione di cultivar olivicole tipiche della regione del Sinis. E’ ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. Appartiene alla categoria fruttato con sentori prevalenti di erba fresca, carciofo, cardo, gusto piccante. S’Ard ha sentori di mandorla fresca floreale e frutta matura.

“Roma antica era esperta di olio di oliva che suddivise in nove gradazioni di qualità al cui vertice stava l’Oleum ex albis ulivis, categoria alla quale appartiene quello dell’Impresa Agricola Dr. Franco Ledda – commenta Paolo Savona – i romani avevano raccolto la tradizione millenaria della coltivazione dell’ulivo dai greci che, a loro volta, l’avevano ereditata da un lontano passato. Nell’Antico Testamento l’olivo e l’olio sono spesso nominati e non a caso è detto che fu la colomba a portare a Noè un ramo d’olivo colto sul Monte Ararat per annunciargli la fine del Diluvio Universale”.

L’impresa Agricola Franco Ledda nasce quasi per gioco, un gioco che con il tempo viene sopraffatto dalla passione, che fonda le proprie radici in un attaccamento forte e solido al territorio in cui opera, ma che allo stesso tempo guarda con fiducia ed inventiva al futuro. L’Azienda opera nelle campagne della Penisola del Sinis, nella provincia di Oristano, principalmente nel Comune di Riola Sardo, insignito del titolo di Città dell’Olio nel 2016. L’Azienda possiede diversi ettari di terra, di cui la maggior parte coltivati ad olivo, affiancati a coltivazioni minori di vigneto e cereali. Il territorio è impreziosito da un esteso patrimonio olivicolo, in particolare della varietà Semidana, che contribuisce a rendere l’Azienda un’eccellenza nel territorio.

Le attività dell’Azienda sono indissolubilmente legate alla terra, poiché dipendono dai ritmi scanditi dall’alternarsi delle stagioni e dai delicati equilibri della natura. Nel magnifico scenario della Penisola del Sinis, tradizione e innovazione trovano un’alchimia perfetta.

La zona è vocata anche alla produzione di vini di alta qualità con i suoi vitigni autoctoni locali come: il Nieddera e la Vernaccia. Il clima favorevole e il rispetto della tradizione nel profondo attaccamento alla terra, ci permettono di ottenere uve di ottima qualità per la creazione di vini straordinari come: Nozze Celesti Bianco da vitigno Vernaccia di Oristano e Nozze celesti Rosato da vitigno Nieddera. Is Ariscas Rosso da Vitigno Cannonau, Carignano e Cabernet.

Inoltre l’Azienda produce Il miele S’ARD e i cosmetici con la Crema viso viso rigenerante S’ARD, arricchita con ingredienti di origine biologica come l’olio extravergine d’oliva, l’estratto di rosmarino di Sardegna, donando le proprietà nutrienti i che rendono la pelle morbida e vellutata; la Crema corpo idratante S’ARD, arricchita con ingredienti di origine biologica come l’olio extravergine d’oliva vuoti, l’estratto di rosmarino di Sardegna, donandole proprietà nutrienti antiossidanti che rendono la pelle morbida e vellutata e la Crema dopobarba S’ARD, ricca di attivi vegetali derivati dall’olio extravergine d’oliva, dalla camomilla e dalla liquirizia, che dà un effetto rinfrescante, idratante e lenitivo dopo la rasatura. Garantisce una rasatura priva di irritazioni.

Ancora i bagno doccia shampoo della linea S’ARD, al rosmarino e al mirto che svolgono una delicata azione detergente, creando una sensazione di piacere benessere grazie alla sua fragranza. Grazie alla presenza di sostanze ad azione idratante ed emoliente, lascia la pelle morbida, mantenendo ottimali le condizioni fisiologiche dei capelli anche se ho usato di frequente e il Sapone della linea S’ARD, prodotto artigianalmente solo con olio extravergine d’oliva ed essenze naturali del Mediterraneo. Grazie alla presenza di sostanze naturali rende la pelle morbida e idratata, è ideale per la detersione quotidiana del viso e del corpo.

info: Azienda Agricola Dr. Franco Ledda – Via La Maddalena, 3 -09170 Oristano – www.francoledda.com – info@francoledda.it – info@oliosard.com – tel +393381689897

Michele Vacca