Jill Saward protagonista del JazzAlguer

Jill Saward protagonista del JazzAlguer: dopo il tutto esaurito di venerdì 15 per il concerto di Paolo Fresu con Rita Marcotulli e Jaques Morelenbaum, il palco allestito a Lo Quarter accoglie questo mercoledì – 27 luglio – la cantante inglese Jill Saward , al centro dei riflettori a partire dalle 21.30.

Voce principale degli Shakatak , gruppo di primo piano del jazz-funk britannico con i suoi oltre quarant’anni di attività (è stato fondato nel 1980), ha iniziato il suo cammino artistico con la Fusion Orchestra, molto popolare in Inghilterra nella scena dei club britannici degli anni Settanta. Jill Saward , che conta due album a suo nome (“Just for You”, del 1999, e “Endless Summer”, pubblicato nel 2016), mercoledì ad Alghero sarà accompagnata da una formazione tutta sarda che schiera quattro volti ben noti del jazz isolano: Massimo Carboni al sax tenore, Mariano Tedde al pianoforte, Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria.



I biglietti, a 15 euro, si possono acquistare online su www.mailticket.it e al botteghino, aperto mercoledì sera prima del concerto a partire dalle 19.30. Al prezzo di 45 euro disponibile anche un mini abbonamento per questo e i prossimi due concerti della rassegna: domenica 31 luglio, sempre sul palco de Lo Quarter e con inizio alle 21.30, saliranno due formazioni di primissimo piano nel panorama sardo del jazz, il Woodstore Quintet e l’Orchestra Jazz della Sardegna, con la partecipazione del trombettista finlandese Tero Saarti , protagonisti di “Wide Sounds”, una produzione originale dell’associazione Blue Note Orchestra (ABNO) di base a Sassari; venerdì 5 agosto un appuntamento d’eccezione che vedrà al centro dei riflettori la voce della cantante inglese Sarah Jane Morris e l’estro musicale di Nick The Nightfly , già protagonista nella scorsa edizione di JazzAlguer e amico della rassegna fin dalle origini.



Info e prenotazioni al 3393441828 e all’indirizzo di posta elettronica jazzalguer@gmail.com . Per notizie e aggiornamenti sulla rassegna: www.bayouclub-events.com • www.facebook.com/jazzalguer • instagram: JazzAlguer .

La quinta edizione di JazzAlguer è organizzata dall’associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna , della Fondazione Alghero , del Banco di Sardegna , della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del bando Salude&Trigu, e di Nobento .